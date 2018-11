Konec Zimoly? Pácháme sebevraždu, dostali jsme se do spirály smrti, smutní členové ČSSD. Jen Poche se raduje

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Pro Zdeňka Škromacha nebylo rozhodnutí Jiřího Zimoly velkým překvapením, poukazoval na to, že končící první místopředseda ČSSD o této možnosti již nějakou dobu uvažoval. „Musím ocenit jeho chlapský přístup a rozhodnutí. Je to srozumitelné vůči členské základně ČSSD. Nehraje o funkce. Jde mu o záchranu nejstarší demokratické strany v zemi. Teď je to na těch, kteří se na něj neustále vymlouvají, že jim ruší jejich kruhy.

Naznačil také, že jeho kolega z platformy Zachraňme ČSSD hodlá být dál aktivní. „Věřím, že občané i členská základna se bude průběžně seznamovat s příčinami a důvody jeho rezignace. Zároveň bude mít prostor k dalším krokům aniž by byly spojovány s jeho funkcí výkonného místopředsedy ČSSD,“ dodal Škromach, který Zimolovi popřál hodně úspěchů.

Bývalý europoslanec ČSSD Libor Rouček se netají tím, že se mi Zimolův odchod nelíbí. „Co prý znamená odchod J. Zimoly z čela ČSSD? Jen další rozkol, rozklad a pokračující sebevraždu v přímém přenosu naší nejstarší politické strany. Smutné. Obávám se, že následkem může ČSSD již teď odpískat jarní volby do Evropského parlamentu,“ myslí si politik.

Nadšený není ani exposlanec ČSSD Václav Votava. „Zimola rezignoval na post místopředsedy ČSSD. Alibismus nebo vypočítavost?“ zajímá ho. „Není co slavit, to co se odehrává sociální demokracii jen poškozuje!“ dodal na twitteru.

Naopak europoslanec Miroslav Poche vnímá Zimolovo rozhodnutí pozitivně. „Nechť ještě přibalí Haška a prosazují se mimo ČSSD. V americkém Walmartu se tomu říká buy one, get one free," řekl serveru Aktuálně.cz.

Zimolova rezignace překvapila nejen vedení ČSSD, ale i bývalého poslance Antonína Seďu. Podle něj je ale vhodné nalít si čistého vína. „A začnu připomenutím prvního většího problému, kterým bylo vytvoření mocenského centra bývalých hejtmanů, zvolených za ČSSD. A to mimo strukturu strany. Tato nejednota navenek znamenala první větší pokles důvěry veřejnosti. Mimo jiné, stalo se to jako přes kopírák ODS. Pak následoval Lánský puč, který, světe div se, opět dirigovali stejní členové ČSSD, tentokráte ve spolupráci s prezidentem Milošem Zemanem. Pak následovaly čtyři roky okopávání kotníků vedení strany, a to již v aktivní součinnosti s prezidentem i s předsedou politického hnutí ANO 2011. Celé toto tažení vrcholilo vytvořením platformy Zachraňme ČSSD, která veřejně a mimo oficiální struktury strany kritizovala a stále kritizuje vedení sociální demokracie,“ uvádí Seďa.

Podle něj však nezazněl jediný návrh na zlepšení ČSSD – a výjimkou kritiky personálního složení předsednictva. „Pak vypadáme nikoliv jako sebevědomá politická strana, ale jako parta podvodníků a neumětelů. Proto z toho všeho jsem nabyl přesvědčení, že kritikům primárně nejde o programové rozdíly či o politické směřování strany, ale že jde, tak jako v minulosti, pouze o personální otázky a o mocenské převzetí sociální demokracie. Tohle mimo jiné potvrdil i Jiří Zimola při své rezignaci,“ varuje sociální demokrat.

Na druhou stranu ale se Zimolou souhlasí v tom, že ČSSD je vnitřně nemocná a že v ní existuje „demokratický deficit i mnoho politických šíbrů“ „Nicméně ti neexistují pouze na jedné straně pomyslné barikády, ale na obou stranách sporu. Řešení jsou docela jednoduchá, ale musí se prostě chtít. A pokud neproběhnout velmi rychle, pak se ČSSD z té spirály smrti nedostane,“ tvrdí.