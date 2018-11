Proč nás Zimola tahá za nos? Svou rezignací přece vyhlásil vlastní kandidaturu do čela ČSSD!

I když Jiří Zimola tvrdí, že chce být nadále „aktivním členem“, nikdo nevěří tomu, že by chtěl být jenom „nosičem vody“. Radní Nové Bystřice a bývalý hejtman Jihočeského kraje, jehož spolustraníci loňského roku vyškrtli naposledy z kandidátky do parlamentních voleb - kvůli problematické výstavbě chaty v Lipně nad Sázavou – prostě nepůsobí dojmem, že by zcela házel vidle do slamníku. A rozhodně své „chlapské rozhodnutí“ rozhodnutí nečiní jen tak, že by mu něco přeletělo přes nos.

„Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl vyslyšet výzvy a oznamuji svou rezignaci na funkci prvního místopředsedy ČSSD. Nechtěl jsem učinit ukvapená rozhodnutí pod vlivem emocí. Rezignaci jsem před hodinou předal předsedovi Janu Hamáčkovi,“ ohlásil na tiskové konferenci Zimola. O svém kroku podle svých slov informoval i prezidenta Miloše Zemana. A v tom hledejme jádro pudla.

Rezignace Zimoly, který se na minulém sjezdu ČSSD ucházel o post předsedy strany proti Janu Hamáčkovi, již na nedávném zasedání předsednictva v Hradci Králové dostal co proto. Jen tak tak, že vyvázl se zdravou kůží, když se všichni pustili do jeho platformy, jako kdyby to snad byla nějaká protistátní aktivita. Bývalý „lánský pučista“, jak se říkalo skupině hejtmanů, které pozval prezident Miloš Zeman v říjnu 2013 do Lán, aby tam kuli pikle proti tehdejšímu statutárnímu šéfovi Bohuslavu Sobotkovi, je ale protřelý harcovník.

Pokud při svém „neukvapeném rozhodnutí“ někam mrká, bude to Pražský hrad. A jelikož se na jaře očekává další kolo klání o předsedu ČSSD, dá se s pravděpodobností, rovnající se jistotě, tvrdit, že tam Zimola opět bude - a bude kandidovat. ČSSD, která v Hradci Králové potvrdila stávající vedení na čele s Janem Hamáčkem, už nebude zachraňovat jenom remízky kolem Lidového domu, ale bude muset sestoupit do bahnitých příkopů, neboť půjde o život. Zatím jde jenom o pozice, na jaře už půjde o všechno. A obětovat křeslo místopředsednické, aby ho mohl brzy vyměnit za to předsednické, v tom má Zimola, troufám si tvrdit, více než jasno.

Do funkce 1. místopředsedy byl zvolen na letošním mimořádném únorovém sjezdu. „Byl jsem bezpochyby zosobněním naděje sociálních demokratů na tolik potřebné změny ČSSD po volebním výprasku po parlamentních volbách,” řekl o sobě neskromně. „Chci nadále v ČSSD působit, budu působit v pozici řadového člena,“ vysvětlil, „možná i z pozice krajského předsedy.“ A nyní přišla včera věta, kterou bychom si měli zapamatovat: „Není to o mé ambici stát se předsedou ČSSD, je to o mé ambici naplňovat sociálně demokratické ambice.“

Dlouhodobou ambicí Jiřího Zimoly bylo naplňování programu ČSSD, a pokud někdy po Vánocích, až se v zasněžené krajině někdy na Lipně na sáňkách probudí, ucítí, že tu naději může opět zosobňovat, vyhlásí svou kandidaturu. Berme to tedy tak, že nás nemusí Zimola tahat za nos.

Jeho včerejší demise byla ve skutečnosti vyhlášením jeho kandidatury do čele ČSSD. Zachraň se kdo můžeš? Zachrání Zimola ČSSD? Pokračování příště…

P.. S. Dívá se na to z Hradu prezident Miloš Zeman, až bude do půl roku obměňovat vládu?