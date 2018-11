Brzda pro platy politiků? Příští týden bude ve Sněmovně rozhodující

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Superpotraviny nejsou tak super? Je to čistý jed, tvrdí profesorka z Harvardu

Rostoucí ceny nemovitostí ohrožují statisíce domácností. Co se s tím dá dělat?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Bez novely by platy vrcholných politiků, tedy prezidenta, senátorů, poslanců a členů vlády vzrostly od ledna zhruba o pětinu. Změnou zákona by růst dosáhl asi devíti procent.

Piráti minulý týden navrhovali zařadit sněmovní schvalování novely na řádné schůzi ve středu 14. listopadu. V tento den ale ještě nebude splněna zákonná lhůta mezi druhým a třetím čtením. Následně pirátská frakce neuspěla ani s návrhem zařadit schvalování na pátek 16. listopadu. Podle dohod poslaneckých klubů má totiž řádná schůze skončit už ve středu. Proto se Piráti a SPD rozhodli vyvolat schůzi mimořádnou.

Platy vrcholných politiků se mají podle vládního návrhu zvýšit pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí.

Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjí. Pro letošní rok se základna počítá jako 2,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře. V minulých letech byl koeficient nižší a od roku 2015 postupně narůstal. Příští rok a v následujících letech měl vzrůst koeficient podle platného zákona na 2,75. Ještě vláda ANO v demisi navrhla, aby do budoucna zůstal na letošní hodnotě.

Hnutí SPD podalo k předloze pozměňovací návrh, který by platy politiků zmrazil na tři roky. Piráti je zase chtějí počítat z průměrné mzdy v celé ekonomice, nikoli z průměru ve veřejné sféře. Rozpočtový výbor schválení žádné z těchto úprav nedoporučil.

Potom, co by Sněmovna předlohu schválila, by ji dostali senátoři. Senát má na projednání návrhů zákonů měsíc, nemusí jej využít celý. V současnosti ale není jasné, jak se k předloze postaví. Může ji také vrátit k opětovnému projednání poslancům. Prezident má lhůtu pro podpis zákonů dalších 15 dnů. Je tedy také možné, že vrcholným politikům vzrostou platy od ledna razantněji, ale poté, až novela začne platit, poklesnou.