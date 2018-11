Lidé jsou vykolejení, říká pro EZ kontroverzní biskup Hradil. Muž, který oddal Paroubka a půjčil Haškovi, skončil

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Hradil kandidoval za Sdružení nestraníků, které v Újezdu sice volby vyhrálo, ale velmi těsně. Obsadilo pouze čtyři mandáty a biskup působící v bratislavské diecézi o post starosty po 20 letech, kdy čtyři roky působil jako uvolněný starosta, přišel.

Ačkoliv Újezd není velkým městem, Hradil není mediálně neznámou osobou. Proslavily ho především jeho kontakty na členy sociální demokracie. V roce 2007 oddal v Mariánských Lázních tehdejšího předsedu ČSSD Jiřího Paroubka a o tři roky později mu pokřtil dceru.

V roce 2010 půjčil také 750 tisíc korun tehdejšímu jihomoravskému hejtmanovi Michalu Haškovi. Splaceny byly až o pět let později, kvůli půjčce se ale navíc dostal do hledáčku médií i díky možnému střetu zájmů.

Hradil totiž působil jako spolumajitel laboratoří firmy MDgK, které dostávaly zakázky od nemocnic řízených krajem. Jakoukoliv spojitost ale Hašek i Hradil popírali a tehdejší újezdský starosta firmu nakonec prodal.

Hradil měl ale neshody nejen s novináři, nýbrž i s mnoha obyvateli Újezdu. Ty mu možná nakonec zlomily vaz. Kvůli údajně neexistujícímu usnesení o zrušení ordinace tamního neurologa se proti němu totiž před rokem obrátilo i zastupitelstvo.

Hradila ve funkci nahradila lidovecká starostka Marie Kozáková. Podle našich informací ale Hradil z pondělního zastupitelstva odešel, aniž by jí podle tradice předal starostovský řetěz.

"Ve chvíli, kdy jsme odsouhlasili, že starostkou bude paní Kozáková, Hradil řekl, že jí předává slovo a odchází. Už se nevrátil. Je po operaci očí a lékaři mu prý doporučují klid," řekl serveru EuroZprávy.cz pod podmínkou anonymity jeden ze členů zastupitelstva.

Podle Hradila se ale zastupitelé postavili proti němu proto, že touží po tom dělat si co chtějí. "Teď si budou dělat, co chtějí. Já jsem tam zanechal 33 milionů, opravenou obec, ale co se dá dělat," řekl serveru EuroZprávy.cz.

Za vším podle něj stojí část zastupitelů. "To tam dělají dva lidé. I ty novinářské tlaky. Většina občanů je z toho vykolejená. Ale s tím nic nenadělám. Po 20 letech je čas jít, ale nemělo to být s takovou vulgaritou," dodal bývalý starosta.

O koalici ale podle něj bylo rozhodnuto už před volbami. "Čtyři seskupení do voleb šly s tím, že se mnou nepůjdou do koalice nezávisle na tom, jestli vyhraju nebo nevyhraju. Zastupitelem ale zůstanu, nenechám jim to aby to zkazili jak by chtěli," dodal pro EuroZprávy.cz Hradil.