Zimola chystá něco velkého? V ČSSD to bublá, v Lidovém domě rokuje grémium

Superpotraviny nejsou tak super? Je to čistý jed, tvrdí profesorka z Harvardu

Rostoucí ceny nemovitostí ohrožují statisíce domácností. Co se s tím dá dělat?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Hamáček dnes novinářům řekl, že jde o standardní jednání grémia. "Bude diskutovat o aktuální politické situaci. Do středy jsme nevěděli o tom, že se Jiří Zimola rozhodne rezignovat, takže budeme muset řešit situaci, kdy nám první místopředseda strany odešel. Budeme muset přerozdělit kompetence v rámci vedení strany," uvedl Hamáček.

Zimola svůj odchod zdůvodnil tím, že považuje za nemožné, aby současné vedení ČSSD změnilo politiku strany. V grémiu či předsednictvu ČSSD obtížně prosazoval svoje názory, které se od většiny členů těchto orgánů lišily. Hamáček dnes uvedl, že se Zimolou nepřerušili styky. Hamáček důvody Zimolovy rezignace do jisté míry pochopil, ale nechce je komentovat přes média.

ČSSD se do březnového sjezdu nechystá vybírat Zimolova nástupce, lídři sociální demokracie se tak mají dnes zabývat i tím, kdo přebere Zimolovu agendu. Místopředseda ČSSD Martin Netolický to však glosoval s tím, že to nebude časově náročné. "Pan kolega (Zimola) sice vytvářel dojem, že je nejpracovitější, ale máme trochu jiné zkušenosti, takže myslím, že debata o těchto kompetencích bude velmi rychlá," řekl novinářům.

S kolegy chce řešit i nejnovější informace v dotační kauze premiéra Andreje Babiše (ANO) kolem farmy Čapí hnízdo. Onderka uvedl, že se bude hovořit i o technických věcech s ohledem na sjezd. Začaly totiž okresní konference, na které navážou krajské. Zabývat se budou výběrem delegátů na sjezd i případnými nominacemi do vedení.

Onderka byl k Zimolovu rozhodnutí kritický. Uvedl, že by ho chápal bezprostředně před měsícem po komunálních volbách či po nedávném zasedání stranického ústředního výboru, kde Zimola neuspěl se svými návrhy. "Ale když po zasedání výboru řekne na kamery a nám nejbližším kolegům, že je stále v tandemu Zimola - Hamáček a následně udělá po dvou týdnech něco takového, tak si to nedokážu jinak vysvětlit, než přípravou na něco. A to může být sjezd," řekl Onderka.

Zimola ve středu odmítl, že by měl ambici kandidovat na sjezdu na předsedu. Onderka však upozornil na to, že při tom použil slova "v této chvíli". "To je potřeba brát v potaz, politici mají ve zvyku vyjadřovat se vždy pregnantně," uvedl. Onderka proto nevylučuje, že Zimola se bude v březnu chtít ucházet o funkci ve vedení ČSSD.