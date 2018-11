Vulgární ikona Česka. Ovčáček už nadává i politikům

Stoupá tiskovému mluvčímu prezidenta Miloše Zemana Jiřímu Ovčáčkovi jeho post do hlavy? I to je jedna z otázek, na kterou se v posledních dnech lidé ptají. Poté, co vyšla najevo smrt hradního lékaře Petra Halaty, kterého delegace nechala v Číně, Ovčáček na sociálních sítích kope kolem sebe. Vulgárně přitom útočí i na politiky.