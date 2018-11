Babiš v Senátu narazí? Změny služebního zákona mu jen tak neprojdou

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Vláda podle změny schválené koncem října Sněmovnou bude moci z popudu příslušných ministrů odvolávat ministerské státní tajemníky.

"Pokud by to mělo znamenat, že vláda dostane bianko šek na to, aby mohla provádět personální změny na ministerstvech a tím by byl princip služebního zákona velmi, velmi narušen, tak to podporu v našem klubu mít nebude," uvedl Štěch s tím, že byl zastáncem současné podoby služebního zákona. Poznamenal také, že novela mohla být ve Sněmovně předmětem politických obchodů.

Návrh prosadila v dolní parlamentní komoře koalice ANO a ČSSD s pomocí SPD a KSČM. Podle opozice bude tato změna znamenat návrat k politizaci státní správy. Novelu služebního zákona odmítla ze stejného důvodu i uskupení Rekonstrukce státu a Odborový svaz státních orgánů a organizací, podle něhož sněmovní úpravy odstranily jen nejhrubší nedostatky původního vládního návrhu.

Novelu předložila ještě menšinová vláda ANO. Nová pravidla by podle vládního hnutí měla více otevřít státní správu odborníkům zvnějšku a usnadnit odvolání vedoucích pracovníků na základě nového systému hodnocení.