Nejnovější průzkum: Do Sněmovny by se nedostaly TOP 09 a STAN, problémy má i ČSSD

Rok po sněmovních volbách se největší podpoře voličů těší hnutí ANO 2011. Největšími vyzyvateli uskupení Andreje Babiše se stávají ODS a Piráti. Pokud by se nyní konaly volby, pak by ve Sněmovně zasedlo o dva subjekty méně, pod nutnou pětiprocentní volební hranicí se ocitlo hnutí STAN a TOP 09. Blízko samotné povinné hranice vstupu do dolní komory Parlamentu jsou hned tři strany – KDU-ČSL, ČSSD a KSČM. Vyplývá to z průzkumu agentury Phoenix research, který má server EuroZprávy.cz k dispozici.