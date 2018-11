Pařížská Oslava bezvýznamnosti s Babišem, nebo jen poslední Kunderův Žert?

Jistě, premiér Babiš prohodil pár slov s americkým prezidentem Donaldem Trumpem (jeho choť Monika se dokonce vyfotila ve Versailles s jeho ženou Melanií – jak oznámila v rozkošném statutu na Instagramu: „she is soooo beautiful!“; tamtéž se dočteme i to, jaké dojmy v ní vyvolalo setkání s Brigitte, chotí Emmanuela Macrona), zapochodoval si hned za francouzským prezidentem v dešti po Elysejských polích a dnes závažně promluvil „francouzsky spatra“ na mezinárodním Pařížském fóru o míru.

Tu moudrost, kterou tam řekl, si nějak stále nemohu vybavit. „Mluvil jsem francouzsky, spatra a řekl, že jestli chceme mluvit o míru, musí se velké světové velmoci sjednotit a část peněz, které ročně dávají na zbrojení, by měla jít na pomoc chudým zemím. Nesmíme jen mluvit, musíme jednat,“ napsal. Zmínka o tom, kdo tleskal, chybí.

Setkání s brněnským rodákem Milanem Kunderou věnoval premiér Andrej Babiš nejdelší oznámení na Facebooku i na twitteru. Dozvěděli jsme se v něm, že premiér Babiš byl u Milana a Věry Kunderových doma na návštěvě a potom ještě tři hodiny v jeho oblíbené „pařížské hospodě“, kde jsou na stěnách samé citáty z děl autora. Nevím, kde se ta knajpa v Paříži nachází, ale premiérovi v tomto jistě můžeme věřit, že si nevymýšlí. Co je ale přímo k popukání, zní následovně: „Neskutečně jsme si rozuměli, je v kontaktu se spoustou lidí v Česku a má mě nastudovaného. Ve vší skromnosti jsem téhle legendě české, francouzské a světové literatury věnoval svoji knížku.“ O tom, zda Babiš dostal nějaký podepsaný výtisk Oslavy bezvýznamnosti nebo Nesnesitelné lehkosti bytí nebo třeba Života jinde, se premiér nezmiňuje. Osobně bych preferoval ten Žert, neboť hlavní postava románu Ludvík rád provozuje „krásné destrukce“.

Jak jinak pochopit toto setkání třetího druhu? O tom, že Kunderova žena Věra je „neskutečně energická dáma, která všechno řídí“ – to se opravdu nedá nerozporovat. Co se týče občanství, o tom jsou zprávy mlhavější. Jestli na to přišel premiér Babiš (nebo nakonec Věra, žena, co všechno řídí, že?), jsme se rovněž nedozvěděli. „Jsem si tak myslel, a nechci tady vyvolávat nějaké zásadní prohlášení, že by to bylo hezké, a určitě by si to zasloužil, kdyby ho získal (zpět)," řekl Babiš v Paříži. „Já teda netuším, jak se získává nebo jaké jsou podmínky, ale kdysi byl naším občanem," poznamenal doslovně podle ČTK. Nabídku na možnost vrácení občanství Kunderovi prý příliš nekomentovali.

„Dá se říct, že to nevyloučili,“ sdělil jazykem moci premiér. Nicméně, o tom, že by Milan Kundera rád přijal české občanství, o tom pařížští vrabci cvrlikají již několik let. Třeba si jen jeden sedl zrovna na premiérovo rámě. Kunderovi podle Babiše poznamenali, že doufají, že s tím nebude tolik papírování jako ve Francii. „Samozřejmě z minulosti je tam cítit nějaká ta křivda, ale uvidíme,“ řekl záhadně Babiš.

Ano, realita někdy předčí fikci. Škoda, že se marnivý spisovatel nevyfotil s premiérem, bylo by to na obálku časopisu! Ale koneckonců, možná, že je to tak lepší. Můžeme si uchovat tu okouzlující představu, že to nakonec celé byl jenom takový nový Žert. Dělá to sice trochu dojem, že by to mohla být i komorní opera buffa, ale proč ne? A to představte, že tam měl původně jet prezident Miloš Zeman! To by byla teprve pořádná legrace. Spisovatel Milan Kundera se příštího roku dožívá 90 let. Komičtějšího Všudybuda k návratu do vlasti si tento žertéř, jenž má zásadní vtip i v horoskopu - narodil se, jak známo, 1. dubna -, vskutku vybrat lépe nemohl.