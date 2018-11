V Senátu se udělovaly ceny ÚSTR, medaili si odneslo 12 osobností z Česka i ciziny

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Horáková uvedla, že získání ceny za statečnost ji uvádí do rozpaků. "Na statečnost jsme neměli ani pomyšlení, ani čas. Prostě jsme dělali, co se slušelo a co bylo třeba, nic víc, nic míň," podotkla. "Jsem velice vděčná osudu, že jsem měla příležitost a čest poznat několik 'normálních' hrdinů, bez kterých by ta totalita zřejmě řádila ještě daleko déle - třeba Rudu Slánského, Olgu Havlovou nebo ženy, které opisovaly knížky pro naši Edici Expedici," dodala.

"Daňa Horáková patří k těm, kteří se nestali veřejně známou tváří československého disentu, bez nichž by však opozice v Československu nemohla existovat," zdůvodnil udělení ocenění ÚSTR.

Podrabinek, který v 70. letech poukázal na zneužívání psychiatrie v Sovětském svazu k perzekuci odpůrců režimu, získal cenu za hájení principů demokracie, svobody a lidských práv. Za své aktivity byl odsouzen k vyhnanství na Sibiři a později i vězněn. "V Rusku se stát navrátil k totalitním metodám vládnutí. Jak tomu čelit, nikdo dobře neví. Obávám se, že bojovníkům proti totalitě nezaměstnanost v nejbližší době nehrozí. Tento mor dnešní doby je nutno porazit stejně, jako se v minulosti podařilo porazit mor skutečný," uvedl při přebírání pamětní medaile novinář.

Stejné ocenění jako Podrabinek získali i Bulhaři Alexandr Dimitrov, Eduard Genov a Valentin Radev, kteří jako studenti protestovali v roce 1968 proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Mezi oceněnými, kteří na dnešní ceremoniál nedorazili ze zdravotních důvodů, je i osmadevadesátiletý veterán od Tobruku a Dunkerquu Bernard Papánek a o pět let mladší Helena Steblová, která za druhé světové války zaplatila za svou pomoc partyzánům uvězněním v koncentračním táboře Ravensbrück. "Těžkým životním okolnostem čelila vždy s neobvyklou a inspirativní poctivostí a odvahou," řekl o matce čtyř dětí ústav.

Za statečné občanské postoje dostal cenu také osmaosmdesátiletý Zdeněk Mandrholec, který po odsouzení komunisty za velezradu pracoval 6,5 roku v uranových dolech na Jáchymovsku a který po tamních pracovních táborech dodnes provází. "Dobré očekávej, na zlé buď připraven," vzkázal po svém vnukovi své životní motto. In memoriam získal uznání rovněž Ivan Kožíšek, který patřil v osmdesátých letech k nejvýraznějším osobnostem protikomunistické rezistence v severních Čechách.

Letošní ocenění za "mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin" zamířilo k zakladateli sdružení Paměť Miroslavu Kasáčkovi, dokumentaristce Kristině Vlachové a ke Zdeňku Procházkovi, který se věnuje tématu zaniklých pohraničních obcí.