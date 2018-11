Únos Babiše mladšího? Mafián, gangster, špína, skandál! Babiši, podej demisi, volají čeští politici

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Po vysvětlení volá například TOP 09. „Žádám, aby premiér vysvětlil, proč policie nenašla uneseného Babiše ml., jakou roli hrál v únosu premiérův zaměstnanec a jakou únoscova žena, špičková kandidátka ANO, která označila Babiše ml. za neschopného vypovídat v kauze Čapí hnízdo. Pokud jsou kolem premiéra a jeho rodiny takové mafiánské manýry, můžeme si klást otázky, jak to, že premiér o ničem neví? Nebo ví a mlčí? Či snad dokonce ví, neboť koná? Premiér by měl okamžitě rezignovat,“ reagoval na zprávu senátor TOP 09 Tomáš Czernin.

Podle předsedy TOP 09 je nyní na řadě česká justice. „Zjištěné skutečnosti mohou znamenat velký skandál. České soudy musí teď v první řadě určit znalce, který posoudí, zda je Andrej Babiš ml. skutečně nezpůsobilý trestního řízení nebo jde jen o účelové vyhýbání se trestnímu stíhání,“ říká europoslanec Jiří Pospíšil.

Po konci Babiše volá také místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Ještě někdo pochybuje, že je Babiš největší kmotr u nás? Takový člověk se nikdy neměl stát premiérem, nicméně stalo se tak. Avšak po nejnovějších zjištěních investigativních novinářů by měl odstoupit,“ myslí si politička.

Z takových rodičů musí být děti doslova unešené..... pic.twitter.com/vSnpOzLz0W — Petr Gazdík (@petrgazdik) 13. listopadu 2018

Hodně ostrou reakci přidal i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Politika nikdy nebyla, není a nebude řemeslo pro jeptišky a svaté. Neměli by jí ale provozovat čistokrevní gangsteři. Jak můžeš, @AndrejBabis vůbec usnout, když jsi křivě přísahal na zdraví svých dětí, zatáhl jsi je do kriminálních rizik a tohle s nimi provádíš, aby’s to ututlal?“ ptá se na twitteru Kalousek.

Posléze naznačil, jak by se Babiš mohl ze všeho vymluvit. „Přiznejme si to upřímně, jak je to doopravdy: A.Babiš ml. neexistuje, vymyslely si ho tradiční politické strany a Kalousek, symbol korupce. Protože neexistuje, nelze ho vyslechnout. Kdyby libovolná osoba XY tvrdila opak, je to důkaz, že osoba XY neexistuje a vymyslely si jí...“ poznamenal ironicky Kalousek.

Po hlavě Babiše volá i místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „Pokud je to pravda, Andrej Babiš by měl okamžitě rezignovat a v Palermu, kde teď zrovna je, by měl už zůstat. Patří tam. Je zarážející, že celé dva roky policie není schopna vyslechnout jednoho člověka, se kterým nakonec udělají rozhovor 2 novináři,“ diví se. „Klidně udělá ze svých dětí třeba i blázny. Co udělá asi s těmi, které nenesou ani jeho jméno? Tento kmotr kmotrů nikdy neměl být ministrem financí a nikdy se neměl stát premiérem. Odpovědnost nesou především ti, co to umožnili,“ dodal Ženíšek.

„Tohle by už položilo i premiéry v postovětských "guberniích". Babiš bude muset pořádně rozjet svou PR mašinu, aby tohle vyžehlil. #Palermo,“ přidal se místopředseda TOP 09 Michal Kučera.

„Že někteří lidé dělají z politiky svým působením špínu se bohužel děje, ale že někdo přísahá na životy a zdraví svých dětí, a pak svého syna jako nepohodlného nechce v ČR je lidsky naprosto nechutné,“ myslí si lidovecký poslanec Marian Jurečka.

Měl by Babiš s ohledem na průběh kauzy Čapí hnízdo podat demisi? — Marian Jurečka (@MJureka) 13. listopadu 2018

Oznámil také, že v úterý navrhne na předsednictvu a poslaneckém klubu KDU-ČSL vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě. „Doufám, že s ohledem na vážnost situace to bude podpořeno a i ostatní politické strany toto podpoří @ODScz @STANcz @PiratskaStrana @TOP09cz a probudí se třeba i @CSSD,“ uvedl na twitteru Jurečka. Navíc zveřejnil anketu, ve které se ptá, zda by měl Babiš podat demisi.

Na jeho slova zareagoval i Kalousek. „Vláda s dominantním vlivem StBáka Babiše (Bureše) naší důvěru neměla nikdy a nikdy jí mít nebude. Na místě @MJureka bych ale byl poněkud zdrženlivý ve výrazech “konečně se probudí”. Po čtyřech letech servilního posluhování ve společné vládě je to poněkud chucpe,“ rýpnul si do lidovce.

„Andrej Babiš nechal unést svého syna do Ruska, aby nemohl svědčit v kauze #capihnizdo Tohle mi nebudou věřit ani v Albánii a Kosovu, že je to u nás možné. Pokud chtěl Babiš bojovat s mafiány, tak by musel začít u sebe. Myslel jsem, že 90. léta už skončila!“ říká šokovaný europoslanec Tomáš Zdechovský.

Nemá cenu věštit vývoj před reakcí @AndrejBabis rodiny a zejm. @PolicieCZ , ale možný scénář je pár antibabiš protestů v Praze, zatímco většina venkova si počká, protože tuší že pustit teď k lizu pravicovou opozici by znamenalo jen zbrzdění mezd a seškrtání dávek — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) 12. listopadu 2018

„Jsem překvapen tím, ze naše policie nedokáže dva roky získat svědectví člověka, kterého nakonec naleznou a vyzpovídají dva novináři. Je to jen náhoda?“ je překvapen předseda ODS Petr Fiala. První místopředsedkyně strany Alexandra Udženija se pak na věc dívá z trochu jiného úhlu. „Chápu, že teď spousta novinářů bude chtít ještě větší "senzaci". Jen vás snažně prosím jako matka o jedno: nedělejte to tomu dítěti (a je jedno kolik mu je). Nechte ho být! Prožil si asi hodně...“ žádá Udženija.

Znepokojeni jsou také Piráti. „Premiér Babiš se musí okamžitě vyjádřit k obvinění z únosu. Hned zítra na poslaneckém klubu budeme konzultovat další kroky.“ oznámil místopředseda strany a šéf poslanců Jakub Michálek. „Syn premiéra, Andrej Babiš junior, byl podle televize Seznam UNESEN NA KRYM. Tohle už není dotační podvod, ale to je na úrovni ruské mafie. Unesl...“ dodal zděšený Michálek.

Vysvětlení požaduje i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Doufám, že se k tomu postaví čelem. Ve mně osobně vyvolávají události, kromě jistého zděšení a vzpomínek na kauzu typu únos syna slovenského prezidenta (myslel jsem, že divoký devadesátky jsou už za námi) a bizarností typu “Škrlová”, řadu obav. Kde jsou limity, kam jeden může zajít, když se hrad z kostek sype. Jak daleko (hluboko) se můžeme jako ČR dostat, když se bude premiér Babiš zaštitovat svou funkcí, kdy může celá ČR i v evropském kontextu hrát roli figurky na jeho ekonomicko-mocenské šachovnici a bohužel i jako štít čistě jeho osoby před právem," uvedl Bartoš na sociálních sítích.

„Vypadá to, že Babiš nechal vlastního syna označit za duševně chorého a odklidil ho na Krym, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. Není to ani překvapivé u člověka, který přísahal "na zdraví svých dětí" že nepracoval pro StB a taky že nezasahuje do práce novinářů ve svých médiích. Podle mě je Babiš bezskrupulózní člověk a doufám, že bude ubývat lidí, kteří ho volí, aby nám vládl. Vládne ve svůj prospěch, ne ve prospěch lidí,“ přisadil si někdejší šéf Svobodných a bývalý europoslanec Petr Mach.

„Okolnosti kolem kauzy Čapí hnízdo a premiérova syna jsou velmi závažné. Očekávám, že Andrej Babiš vše co nejdříve vysvětlí a celá věc bude důkladně prošetřena," žádá senátor Jiří Drahoš.