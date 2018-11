Kdo stane v čele Senátu? Poprvé se bude rozhodovat mezi třemi kandidáty

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Osmnáctičlenné kluby občanských demokratů a Starostů do klání o místo v čele horní komory nominovaly Jaroslava Kuberu (ODS), který byl místopředsedou Senátu, a místopředsedu STAN Jana Horníka. Patnáctičlenný klub KDU-ČSL navrhl nynějšího šéfa senátního evropského výboru Václava Hampla.

Senátoři mezi nimi rozhodnou v tajné volbě. Nepředpokládá se s ohledem na patové rozložení sil, že by některý z nominovaných vyhrál už v prvním kole. Do druhého kola by se pak s ohledem na dosud vyjádřenou podporu měli dostat Kubera a Hampl, a novým šéfem horní komory by se tedy měl stát jeden z nich.

Pokud by ani jeden z nynějších kandidátů nebyl zvolen, další volba by se uskutečnila patrně v pátek, jak dnes novinářům řekl dosavadní předseda horní komory Milan Štěch z třináctičlenného klubu ČSSD. Svou opětovnou kandidaturu do čela Senátu označil za poslední možnost, pravděpodobně se stane jedním z místopředsedů.

Dalšími kandidáty jsou nynější místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL, Jiří Oberfalzer z ODS a Jiří Růžička z klubu Starostů. O funkci místopředsedy by se ucházeli také Kubera a Horník v případě, pokud by neusedli do předsednického křesla. Hampl by se v případě nezvolení do čela Senátu stal znovu předsedou výboru pro záležitosti EU.

Na obsazení vedoucích funkcí Senátu bude záležet také to, jak si kluby mezi sebe rozdělí předsednictví ve výborech a komisích. Podle dosavadních dohod by místa předsedů výborů měli obsadit zástupci čtyř nejsilnějších frakcí. Sedmičlenný klub ANO a šestičlenný Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 by měly získat předsednictví některých komisí.

Osvědčení o letošním zvolení dnes dopoledne dostalo 23 z 25 senátorů, kteří vzešli z finále říjnových voleb. Chyběli Přemysl Rabas (za hnutí Senátor 21) a staronový senátor ODS Jaroslav Zeman, kteří své dekrety obdrží později.

Senátoři zvolení ve druhém kole voleb dnes převzali osvědčení. Ustavující schůze Senátu v jeho 12. funkčním období může zítra začít. ✅ pic.twitter.com/K9fCEozqem — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) 13. listopadu 2018

Mandátu se všichni noví a staronoví senátoři budou moci naplno ujmout až po složení ústavou předepsaného slibu. Předpokládá se, že tak učiní ve středu.

Dekret o zvolení už před týdnem dostal bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš (za STAN), neboť byl podobně jako zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) zvolen senátorem už v prvním kole. Také Čunek při slavnostním předávání dekretů chyběl a obdržel jej až posléze.