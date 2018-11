Kauza Babišova syna eskaluje: Do případu se vloží policie a nejvyšší žalobci

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

"V pondělí 19. listopadu večer se v Lánech uskuteční pravidelné setkání pana prezidenta s panem premiérem, které bude příležitostí k debatě mezi čtyřma očima nad aktuálními otázkami," uvedl mluvčí.

Reagoval na dotaz ČTK, zda se bude Zeman zabývat tím, že spolupracovníci předsedy vlády drželi údajně jeho syna kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu.

Prezident s premiérem se letos dohodli, že se budou pravidelně potkávat. Schůzky pořádají zhruba jednou za měsíc, poslední se uskutečnily na konci srpna a na začátku října. Hovořili mimo jiné o vedení ministerstva zahraničí, zahraničních cestách, mýtném systému nebo o státním rozpočtu.

"Policie ČR se informacemi uvedenými ve včerejším (pondělním) dílu pořadu Zvláštní vyšetřování v TV Seznam důkladně zabývá a vyhodnocuje jejich relevantnost. Kontaktovat proto bude samozřejmě i autory reportáže," uvedli policisté.

Také NSZ dalo podnět pražským městským žalobcům, aby prověřili tvrzení Babiše mladšího. "V části týkající se podezření ze zbavení osobní svobody či únosu, jak bylo naznačeno při rozhovoru reportérů s panem Andrejem Babišem mladším, Nejvyšší státní zastupitelství sděluje, že již dalo podnět Městskému státnímu zastupitelství v Praze (MSZ) k prověření daného podezření," uvedlo NSZ. "Městské státní zastupitelství se věcí samozřejmě zabývat bude," řekl ČTK jeho mluvčí Aleš Cimbala s tím, že později poskytne k případu ucelenější informace.

Babiš mladší řekl serveru, že k farmě, kvůli níž čelí jak on, tak premiér obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. V minulosti se údajně kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. Ta letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO. Její posudek měl podle médií pomoct Andreji Babišovi mladšímu, aby se vyhnul trestnímu stíhání.

Po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo manžel Protopopové Petr údajně odvezl Babišova syna na ukrajinský poloostrov Krym, který anektovalo Rusko. Protopopova se podle svých slov bál, a proto oznámil české policii, že byl unesen. Policie se podle předchozích zpráv serverů Neovlivní.cz a iROZHLAS.cz oznámením zabývala, ale neodhalila žádné protiprávní jednání. Babišův syn nyní žije ve Švýcarsku a má i tamní občanství.

Premiér Babiš v minulosti uváděl, že v době, kdy farma Čapí hnízdo získala dotaci, vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.