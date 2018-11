Kauza Babišova syna eskaluje: Nastupuje policie, podnět dalo i Nejvyšší státní zastupitelství

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Dachau: Proč byl první koncentrační tábor postaven šest let před tím, než vypukla druhá světová válka?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"V pondělí 19. listopadu večer se v Lánech uskuteční pravidelné setkání pana prezidenta s panem premiérem, které bude příležitostí k debatě mezi čtyřma očima nad aktuálními otázkami," uvedl mluvčí.

Reagoval na dotaz ČTK, zda se bude Zeman zabývat tím, že spolupracovníci předsedy vlády drželi údajně jeho syna kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu.

Prezident s premiérem se letos dohodli, že se budou pravidelně potkávat. Schůzky pořádají zhruba jednou za měsíc, poslední se uskutečnily na konci srpna a na začátku října. Hovořili mimo jiné o vedení ministerstva zahraničí, zahraničních cestách, mýtném systému nebo o státním rozpočtu.

"Policie ČR se informacemi uvedenými ve včerejším (pondělním) dílu pořadu Zvláštní vyšetřování v TV Seznam důkladně zabývá a vyhodnocuje jejich relevantnost. Kontaktovat proto bude samozřejmě i autory reportáže," uvedli policisté. Babiš v reakci na synova slova řekl, že je jeho syn psychicky nemocný, bere léky a musí být pod dohledem.

Policie ČR se informacemi uvedenými ve včerejším dílu pořadu Zvláštní vyšetřování v TV Seznam důkladně zabývá a vyhodnocuje jejich relevantnost. Kontaktovat proto bude samozřejmě i autory reportáže. — Policie ČR (@PolicieCZ) 13. listopadu 2018

Na závažnou duševní poruchu se od počátku trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo odvolával podle serveru iRozhlas.cz i sám Andrej Babiš mladší. Stejně jako jeho sestra Adriana Bobeková poslal policii ještě před obviněním lékařskou zprávu, která má jeho nepříznivý duševní stav dokládat. Svým duševním zdravím pak obě Babišovy děti argumentovaly při stížnostech proti zahájení trestního stíhání.

Ani jednomu z potomků současného premiéra však detektivové neuvěřili, a nakonec je obvinili. V usnesení o zahájení trestního stíhání kriminalisté uvedli, že Babiš mladší i Bobeková vykonávali náročná povolání, která by s duševními poruchami stěží zvládali.

Za policisty se pak postavil i dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch. "V tomto směru byl postup policistů správný, když zahájili trestní stíhání a následně přibrali znalce z oboru psychiatrie k vyšetření jejich duševního stavu. V případě, že závěrem bude zjištění, že obvinění trpí duševní chorobou trvale znemožňující chápat smysl trestního stíhání, bude na místě ho zastavit," ocitoval server Šarocha. Státní zástupce připustil, že zvažuje rozdělení kauzy. Stále se totiž nepodařilo vyslechnout všechny obviněné.

Nejvyšší státní zastupitelství dalo podnět pražským městským žalobcům, aby prověřili tvrzení premiérova syna. Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) se podle svého tiskového mluvčího Aleše Cimbaly věcí bude samozřejmě zabývat. Je to jeho úřední povinnost.

Podezřením na únos syna předsedy vlády se již policie podle Cimbaly zabývala dříve. "V této věci však skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu nebyly zjištěny. S ohledem na nová zjištění vyplývající z odvysílané reportáže bude věc opětovně prověřována," uvedl mluvčí. Babišův syn v pořadu serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli trestní kauze zmizel z Česka.

Policisté budou podle Cimbaly žádat o mezinárodní spolupráci, musí však podle něj dodržovat úřední postupy. Andrej Babiš mladší podle něj nemohl být doposud vyslechnut ani v kauze Čapí hnízdo. "Policejní orgán, potažmo státní zástupce v průběhu vyšetřování kontinuálně prováděl kroky směřující k zjištění faktického pobytu obviněného. Pobyt obviněného byl zjišťován mimo jiné prostřednictvím Interpolu s výsledkem, že se zdržuje ve Švýcarsku," uvedl mluvčí.

Babiš mladší řekl serveru Seznam Zprávy, že k farmě, kvůli níž čelí jak on, tak premiér obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. V minulosti se údajně kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. Ta letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO. Její posudek měl podle médií pomoct Andreji Babišovi mladšímu, aby se vyhnul trestnímu stíhání.

Po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo manžel Protopopové Petr údajně odvezl Babišova syna na ukrajinský poloostrov Krym, který anektovalo Rusko. Protopopova se podle svých slov bál, a proto oznámil české policii, že byl unesen. Policie se podle předchozích zpráv serverů Neovlivní.cz a iRozhlas.cz oznámením zabývala, ale neodhalila žádné protiprávní jednání. Babišův syn nyní žije ve Švýcarsku a má i tamní občanství.

Premiér Babiš v minulosti uváděl, že v době, kdy farma Čapí hnízdo získala dotaci, vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.