Babiš se z toho jen tak nevyvlékne? Hlasování o nedůvěře vládě je nezbytné, říká pro EZ Němcová

Lidovecký poslanec Marian Jurečka pro EuroZprávy.cz zopakoval, že navrhne na předsednictvu a poslaneckému klubu KDU-ČSL vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěře vládě. S ohledem na vážnost situace doufá, že jej podpoří i ODS, STAN, Piráti, TOP 09 a že se třeba probudí i ČSSD.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského je hlasování o nedůvěře vládě na místě. „Premiér by měl podat demisi,“ řekl pro EuroZprávy.cz.

„Hlasování o nedůvěře vládě podpořím, je nezbytné, aby se Sněmovna zabývala únosem klíčového svědka a bránění vyšetřování korupční kauzy premiéra. Sněmovna má kontrolní pravomoc nad vládou a musí ji řádně plnit,“ uvedla pro EuroZprávy.cz poslankyně ODS Miroslava Němcová. Dodala, že nevěří, že Babiš odstoupí sám.

Také předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek nevěří, že Babiš sám podá demisi. „Pokud nedojde k vysvětlení, je vyjádření nedůvěry nasnadě," dodal pro EuroZprávy.cz.

Opatrnější je poslanec KSČM Jiří Dolejš. „Opozice může požadovat hlasování o nedůvěře a je to její volba. Stává se to docela často,“ poznamenal pro EuroZprávy.cz.

„Bez relevantních informací nemá smysl dělat závěry – zatím víme jen to, že že premiérova syna, co nepřišel k policejnímu výslechu, média zastihla ve Švýcarsku. To je docela málo na takový rozruch div ne jako v kauze Kuciak. A co na ten pohyb svého svědka v cizině říká například česká policie?“ zajímá Dolejše.