Ústav duševního zdraví prověří výroky Babišova syna. V koalici to vře, Piráti mluví o mečiarismu

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Vedení ústavu tyto informace důkladně prověří, neboť jeho prvotním posláním je hájit zájmy pacienta a respektovat lékařské tajemství. Do ukončení tohoto prověřování se k dané věci tedy nebudeme vyjadřovat," uvedl mluvčí NUDZ Jan Červenka.

Babišův syn serveru ve Švýcarsku řekl, že se v minulosti kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. V ústavu byl jako pacient a nyní bere léky. Lékařka letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO, jehož je Babiš starší předsedou. Její posudek měl podle médií pomoct Andreji Babišovi mladšímu, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Manželé Protopopovi se serveru odmítli vyjádřit.

Babišův syn řekl, že k farmě Čapí hnízdo, kvůli níž premiér čelí obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty. Dodal, že nevěděl, co podepisuje.

Po vypuknutí kauzy manžel Protopopové Petr odvezl Babišova syna na ukrajinský poloostrov Krym, který anektovalo Rusko. Protopopova se Babiš mladší, jak řekl, bál. Proto oznámil české policii, že byl unesen. Policie se oznámením zabývala, ale neodhalila žádné protiprávní jednání. Babišův syn nyní žije ve Švýcarsku a má i jeho občanství.

Premiér Babiš v minulosti uváděl, že v době, kdy farma Čapí hnízdo získala dotaci, vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.

ČSSD podle místopředsedy strany Martina Netolického bude dnes probírat reportáž serveru Seznam Zprávy. Netolický připustil, že zatím měl čas zhlédnout pouze reportáž a další informace nemá. "Jsem v šoku, protože bych neočekával, že se může situace vyvinout tímto směrem," řekl ČTK. Považuje za povinnost ČSSD, která je koaličním partnerem ANO ve vládě, žádat naprosto otevřené vysvětlení. Pokud by se podle něj potvrdila byť jen polovina informací z reportáže, mohla by se situace v Česku podobat mečiarismu.

Pokud by se potvrdilo, že Babiš nechal svého syna vyvézt do zahraničí, aby nehovořil k trestní kauze, která se týká jeho osoby, považoval by to Netolický za neuvěřitelné. "To může zatřást českou politikou, sociální demokracie nemůže být ta, která se k tomu nebude vůbec vyjadřovat," uvedl. Bude požadovat jednání grémia, záležitost proberou i poslanecký a senátorský klub. "Ale je třeba pracovat s fakty, doufám, že budou předložena a že se záležitost vysvětlí," konstatoval.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš připomněl mečiarismus, na twitteru zmínil únos syna slovenského prezidenta Michala Kováče v polovině 90. let.

Vzpomínky na únos syna slovenského prezidenta v 90. letech. Jak daleko se můžeme dostat, pokud bude premiérovi jeho funkce sloužit jako štít před právem a naše země jako figurka na mocenské šachovnici? :( V 13:00 budeme prezentovat závěry našeho klubu. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 13. listopadu 2018

"Jak daleko se můžeme dostat, pokud bude premiérovi jeho funkce sloužit jako štít před právem a naše země jako figurka na mocenské šachovnici? Ve 13:00 budeme prezentovat závěry našeho klubu," uvedl. Například místopředseda lidovců Marian Jurečka v pondělí uvedl, že navrhne předsednictvu, aby se KDU-ČSL snažila vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek se na twitteru podivil nad tím, jak mohou být novináři v hledání lidí úspěšnější než policisté. "Budu požadovat svolání bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny za účasti šéfů policie a tajných služeb, aby podaly vysvětlení k celé této záležitosti," napsal.

Jak je možné, že reportéři jsou ve svém pátrání úspěšnější než @PolicieCZ ? Budu požadovat svolání Bezpečnostního výboru PSP ČR za účasti šéfů @PolicieCZ a tajných služeb, aby podaly vysvětlení k cele této záležitosti. https://t.co/qIjqyvzrRN — Jan Bartošek (@honzabartosek) 12. listopadu 2018

Také předseda TOP 09 Jiří Pospíšil požaduje vysvětlení. "Zjištěné skutečnosti mohou znamenat velký skandál. České soudy musí teď v první řadě určit znalce, který posoudí, zda je Andrej Babiš ml. skutečně nezpůsobilý trestního řízení, nebo jde jen o účelové vyhýbání se trestnímu stíhání," uvedl.