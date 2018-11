Padne vláda? Opozice se šikuje proti Babišovi, na pranýři je i ČSSD

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Dachau: Proč byl první koncentrační tábor postaven šest let před tím, než vypukla druhá světová válka?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Jednání se zúčastní také zástupci TOP 09, STAN a lidovců, očekávání, že se dohodnou na dalším postupu včetně termínu pro případné svolání mimořádné schůze. Během vystoupení lídrů těchto opozičních stran zaznělo, že měly sejít příslušné výbory a komise. Na dotaz novinářů opakovali, že by premiér v tomto okamžiku být ve Sněmovně, nikoli na zahraniční cestě. Mluvčí ANO Lucie Kubovičová ČTK napsala, že premiér se vracet neplánuje. Dnes večer má v programu po přeletu ze Sicílie ještě návštěvu Dánska.

Podle Bartoše měl předseda ODS Petr Fiala pozvání komunistů na schůzku zvážit. "Pokud máme být akceschopní a nemá jít pouze o plácnutí do vody a laciné PR, neboť pro případnou nedůvěru vládě je třeba 101 hlasů, musí zvážit přizvání zástupců KSČM a SPD," řekl Bartoš. V sázce je podle něj důvěryhodnost České republiky před občany i zahraničními partnery nejen v EU.

Reportáž o synovi premiéra podle Starostů a nezávislých (STAN) nastolila řadu legitimních otázek. Místopředseda STAN Vít Rakušan uvedl, že reportáž serveru přinesla víc otázek než odpovědí. "Měli bychom se nyní ptát na těch platformách, které jsou k tomu zřízeny," uvedl. Hamáček, představitelé policie a žalobců by podle něj měli vystoupit na jednáních sněmovního bezpečnostního výboru a komise dolní komory pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Novináři přinesli závažná fakta v případu trestního stíhání premiéra Andreje Babiše, která jsou přinejmenším velmi znepokojivá. Budu žádat vysvětlení. Zároveň v této věci budu interpelovat ministra vnitra, stejně jako premiéra. A zdravíme @AndrejBabis do Palerma. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) 12. listopadu 2018

Místopředseda Starostů připomněl některé personální změny v bezpečnostních sborech, které se uskutečnily od doby, kdy je Babiš premiérem. "Chtěli bychom slyšet od policie a státních zástupců ujištění, že neexistuje tlak na to, aby kauza Čapí hnízdo směřovala k nějakému jasnému závěru," uvedl Rakušan. Pozastavil se i nad tím, že novináři vypátrali člověka, kterého policie dlouhodobě nebyla schopna dostat k výslechu.

Premiér Babiš by měl podle opoziční TOP 09 kvůli kauze údajného únosu svého syna odstoupit. Pokud tak neučiní, vyzval předseda strany Jiří Pospíšil sociální demokracii, aby opustila menšinovou vládu. Předseda TOP 09 uvedl, že Babiš by měl kauzu vysvětlit na mimořádné schůzi Sněmovny, nevyloučil hlasování o nedůvěře v menšinový kabinet. Policie a státní zastupitelství by měly vysvětlit, proč dosud Andreje Babiše mladšího nevyslechly, dodal.

"Chceme to vyšetřit a chceme informace. Jsou zde významné pochyby, závažné informace," uvedl Pospíšil s odkazem na pondělní reportáž serveru Seznam Zprávy. "Na celé kauze je mimořádně důležité, aby nebylo pochyb o tom, že orgány činné v trestním řízení postupují důsledně a nestranně. Žádáme tedy orgány činné v trestním řízení, aby veřejnosti věrohodně vysvětlily, jak se snaží zamezit maření vyšetřování a proč dosud nevyslechly obviněného Andreje Babiše mladšího," uvedl Pospíšil. Nejvyšší státní zastupitelství dopoledne oznámilo, že dalo podnět pražským městským žalobcům, aby tvrzení Babišova syna prověřili.

Hamáček uvedl, že poslanecký klub ČSSD zvažoval různé alternativy. "Jako koaliční partner musíme nejprve jednat s hnutím ANO," uvedl. Hamáček připomněl, že Babiš je nyní na zahraniční cestě. "Ve středu budeme požadovat jasnější a konkrétnější odpovědi. Nepředjímáme výsledek jednání, půjdeme tam s celou řadou otázek a budeme chtít slyšet odpovědi," řekl Hamáček.

Dodal, že ČSSD je znepokojená a situace je vážná. "Sociální demokracie nemůže vyloučit žádnou alternativu," řekl. Osud koaliční vlády je podle Hamáčka na premiérovi a záleží, jak koaliční jednání dopadne. "Nebudu předjímat výsledek toho jednání, vnímáme to velmi vážně," uvedl Hamáček. Na přímý dotaz nevyloučil ani možnost, že bude ČSSD navrhovat změnu ve vládě.

Lidovci chtějí, aby případ údajného únosu syna premiéra řešily nejprve sněmovní výbory a komise, jsou připraveni podpořit i vytvoření poslanecké vyšetřovací komise. Pokud by se nepodařilo věc vysvětlit, chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny, na které by bylo možné hlasovat o nedůvěře vládě.

Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka je třeba zajistit, aby orgány činné v trestním řízení pracovaly skutečně nezávisle. Proto je podle něj třeba, aby se poslanci na příslušných výborech a komisích seznámili se všemi dostupnými údaji, a to včetně těch, které podléhají utajení. Bělobrádek oznámil, že kvůli záležitosti svolá zasedání sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS).

Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek chce získat podpisy členů bezpečnostního výboru Sněmovny pro svolání jeho jednání. Pokud se mu podaří tyto podpisy získat, výbor by se mohl věcí zabývat příští týden v úterý. "Chci, aby byli pozváni zástupci policie, zástupci Národní centrály proti organizovanému zločinu, zástupci Generální inspekce bezpečnostních sborů a zástupci BIS," řekl Bartošek.