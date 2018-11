Už padají hlavy. Psychiatrička z kauzy Babiše mladšího rezignovala na post zastupitelky

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Psychiatrička v prohlášení na facebooku uvedla, že do politiky nevstupovala, aby ohrozila svou rodinu. "A tlak, který nejen na mě, ale hlavně na mé nejbližší v posledních hodinách je, je neúnosný. K dnešnímu dni jsem se proto rozhodla rezignovat na svůj zastupitelský mandát na Praze 8," uvedla.

Premiér Babiš v minulosti uváděl, že v době, kdy farma Čapí hnízdo získala evropskou dotaci, vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové. Babišův syn serveru Seznam Zprávy řekl, že k farmě Čapí hnízdo podepisoval nějaké dokumenty, prý ale nevěděl, co podepisuje.

"Ve svém osobním životě, ale i lékařské praxi jsem se vždy chovala podle svého nejlepšího vědomí a navíc jsem vždy ctila přísahu, kterou jsem složila, a lékařskou etiku. Vždy jsem si vybírala ty nejkomplikovanější případy a těm lidem jsem chtěla maximálně pomoci. Lživé informace, které se v posledních informacích objevily v médiích, mě proto poškozují, urážejí, ale především lidsky mrzí, protože média se rozhodla parazitovat na nemocném člověku," napsala na facebooku hnutí ANO Prahy 8 Protopopová.

Babiš mladší řekl Seznamu Zprávy, že se s psychiatričkou Protopopovou setkal v Národním ústavu duševního zdraví, kam se v minulosti údajně dostal kvůli konfliktu s policií.

Protopopová byla lídryní kandidátky ANO v Praze 8 a získala 4789 hlasů. V zastupitelstvu za ni nastoupí první náhradník, kterým je Margaretha Johnová (ANO).

Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija chce i hlavu Babiše. Uvedla, že v minulosti rezignovali politici z mnohem méně závažných důvodů. "Vysvětlení pana Babiše mě nijak neuspokojilo, naopak. Takové chování a pokles hodnot nesmíme tolerovat, to už jsme udělali v minulosti a zlomilo nám to páteř i duši," uvedla. Babiš by podle ní měl rezignovat a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vysvětlit, proč policie dva roky neudělala to, co dva reportéři.