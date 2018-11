Babiš předal majetek duševně nemocným dětem? Ze Senátu zní ostrá slova, horko bude i ve Sněmovně

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Musí se ověřit informace, co je pravdivé, co je přidané," řekl novinářům dosavadní předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Vládní sociální demokracie k tomu podle něj zaujme stanovisko až poté, pokud se potvrdí informace o údajném únosu či nějakém pochybení premiéra. Babiš tvrdí, že jeho syn je psychicky nemocný, nebyl unesen a že z Česka odjel dobrovolně.

"Nechci se k tomu vyjadřovat, ale je toho už nějak hodně, ještě to nějak směřuje k Čapímu hnízdu. Uvidíme, co se z toho vyvrbí," uvedl Štěch. Pozastavil se i nad informací, že psychickou poruchou trpí také Babišova dcera. "Předat majetek dvěma dětem, které jsou duševně nemocné, to mi nějak nejde dohromady," poznamenal. Babiš již dříve uvedl, že farmu Čapí hnízdo v době, kdy získala spornou padesátimilionovou dotaci, vlastnili jeho dvě dospělé děti a bratr nynější manželky.

Záležitost do jejího vyjasnění nechtěl příliš komentovat ani případný Štěchův nástupce v čele Senátu Jaroslav Kubera (ODS). "Informace jsou zatím nejasné. Jasné je zatím jen to, že to vypadá jak ze špatného amerického gangsterského filmu a připomíná to případ únosu syna (bývalého) slovenského prezidenta (Michala Kováče) a určitě to bude mít nějaké politické důsledky," řekl. "Možná budou i mimořádné volby, to lze těžko předjímat, co se stane po té kauze," dodal.

Radikálnější byli členové klubu Starostů ve svých vyjádřeních na twitteru. "V normálně fungující zemi by v tuto chvíli prezident republiky přijímal od premiéra demisi vlády. Pokud by to snad premiéra nenapadlo samo, prezident by ho k tomu vyzval ve svém vystoupení na mimořádném zasedání sněmovny," uvedl například někdejší prezidentský kandidát Marek Hilšer (MHS).

Babiš by měl podle senátora Tomáše Czernina (TOP 09) vysvětlit, proč policie nenašla v cizině jeho syna, jakou roli v celé věci měl a jakou roli v ní hrála žena údajného únosce a zastupitelka ANO Dita Protopopová. "Mafiánské praktiky okolo premiéra. Měl by rezignovat," dodal Czernin.

Ve Sněmovně bude horko

Poslanecký klub Pirátů na dnešním jednání jednomyslně podpořil návrh, aby strana na základě nových zjištění v případu Čapího hnízda usilovala o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Novinářům to dnes řekl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že Piráti jsou přesvědčeni, že Babiš by měl vystoupit před občany a všechny problematické okolnosti případu vysvětlit. "(Babišova) vyjádření podkopávají důvěru v to, že respektuje právní stát i svobodu člověka jako jednotlivce," komentoval zprávy o údajném nedobrovolném držení Babišova syna na Krymu kvůli kauze Čapí hnízdo. "Uděláme veškeré kroky, které by vedly k vyslovení nedůvěry vládě," dodal.

Hnutí SPD je připraveno podpořit zařazení projednání případu syna premiéra na jednání Sněmovny. "Jsme pro jakékoli další projednávání věci ve Sněmovně. Pokud někdo navrhne mimořádný bod, podpoříme ho, pokud někdo navrhne mimořádnou schůzi, podpoříme ji," řekl šéf poslaneckého klubu hnutí Radim Fiala. SPD podle něj také připravuje interpelaci ministra vnitra, chce se ptát na postup orgánů činných v trestním řízení v případě farmy Čapí hnízdo. Zejména chce vědět, proč se policii nepodařilo vyslechnout Andreje Babiše mladšího, který nyní řekl novinářům, že ho spolupracovníci jeho otce nechali kvůli kauze unést na Krym.

Hnutí je připraveno hlasovat pro nedůvěru vládě. Fiala zdůraznil, že vláda nezískala hlasy SPD už při první žádosti o důvěru, proto by hnutí hlasovalo proti udělení důvěry i v případě, že by nyní některá z dalších stran vyvolala hlasování o nedůvěře Babišova kabinetu.

Podle komunistů, kteří letos v červenci podpořili vznik menšinového kabinetu, by se kauzou údajného únosu premiérova syna měl primárně zabývat bezpečnostní výbor, protože jde o živý případ. Předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik novinářům řekl, že KSČM chce slyšet vysvětlení od premiéra. Uvedl, že pokud je situace taková, jak o ní informují média, je to velmi závažné. Dodal, že další postup vyplyne až z chystané schůzky předsedy KSČM Vojtěcha Filipa s premiérem. Termín jednání podle něj ještě nebyl stanoven. "Věc je tak horká, že by to mělo být v rámci několika dnů," uvedl.

Filip se tiskové konference nezúčastnil, vybočil tak z řady šéfů sněmovních stran, kteří se ke kauze dosud vyjádřili. Podle Kováčika proto, že Filip během tiskové konference vedl pokračující jednání poslanců KSČM.

"Pokud usoudíme, že na tom něco je, použijeme standardní nástroje, jak s tolerancí (vládě) dál," uvedl Kováčik na dotaz, zda komunisté uvažují o tom, že by se připojili k hlasování o nedůvěře kabinetu.