Premiér Babiš by měl skončit ve vazbě, říká slavná advokátka Slámová

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Jak vlastně vidíte celou tu nynější situaci kolem Andreje Babiše a jeho syna, který byl údajně zavlečený na Krym?

Vnímám to jako extrémně závažnou situaci. Pokud by se skutečně prokázalo, že premiér Andrej Babiš by nějakým způsobem ovlivňoval celou tu záležitost, a že k tomu mohlo dojít, měla by být na něj uvalena vazba podle § 67 písm. b) trestního řádu, neboť tu existuje důvodnost obavy, že obviněný bude působit na svědky případně spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.

Pokud ovšem jeho syn trpí nějakou duševní chorobou, není potom jeho svědectví problematické?

Jistě, pokud by se ukázalo, že nějakou závažnou duševní chorobou trpí nebo trpěl, mělo by to jinou hodnotu. To je ale celé především otázka vyšetřování, k čemu ve své práci dospějí. Nevíme, zad podepisoval nějaké listiny předtím, než u něj choroba vypukla, nebo až potom. Já si pouze myslím, že každý jiný, pokud by to nebyl zrovna premiér, by už v takové situaci, na základě toho, co mohl udělat, byl již ve vazbě. Ta samozřejmě neznamená, že dotyčný je vinen, ale že bude vyšetřován, aniž by mohl ovlivňovat své okolí. Do jaké míry je závažná ta duševní choroba, to já nevím, ale nezdálo se mi, že by dotyčný nevěděl, o čem mluví.

Nejsme tu náhodou svědky nějaké války policajtů? Přeci jenom investigace novinářů často pracuje s vynesenými informacemi. Novináři, zdá se, šli najisto…

O tom já tady nechci spekulovat. Samozřejmě předpokládám, že i oni budou v té věci vyslechnuti jako každý svědek. Bude záležet na tom, jak rychle a efektivně bude tato práce probíhat.

Myslíte si, že novináři Sabina Slonková a Jiří Kubík postupovali v tomto případě vlastně zodpovědně? Týká se to přece jen soukromého života nejbližších příbuzných. Nebyla v tomto případě překročena hranice novinářské etiky?

Je to citlivá záležitost, ale to co jsem viděla, mi nepřipadalo, že by bylo nějakým překročením etického chování. Na synovi Andreje Babiše bylo především vidět, že má velký strach. Jelikož se jedná o to, že on sám žije v zahraničí, jistě tu bylo, jak předpokládám jednáno ve spolupráci s cizími orgány. sama ale nevím, na základě čeho má mladý Babiš švýcarské občanství. Předpokládám zároveň, že o obsahu reportáže byly před zveřejněním informováni vyšetřovatelé. Protože ten člověk musí být vystaven velkému nebezpečí a ohrožení ze všech stran. Myslím, že Sabina Slonková a Jiří Kubík odvedli neuvěřitelnou práci.

Tipnete si, jak tato kauza dopadne? Uzavíráte sázky?

Ne, to ne. To opravdu nedokážu říct. Ale považuji to tentokrát za velmi závažné. Uvidíme v příštích dnech, co je ještě nového dozvíme, až se premiér Babiš vrátí ze zahraničí.