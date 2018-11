O kolik vzrostou příspěvky pro postižené? Poslanci se předhánějí v návrzích

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Někteří poslanci poukazovali na to, že senátní předloha by zvýšila rozdíly mezi příspěvky pro postižené ve třetím a ve čtvrtém stupni. Například vládní sociální demokraté chtějí přidat těžce postiženým v domácí péči 4000 korun na 12.800 korun, respektive 13.900 korun v případě lidí mladších 18 let měsíčně. Lidovci chtějí těmto postiženým přidat měsíčně 3000 korun, 3500 korun, nebo 4000 korun a Piráti chtějí zvýšení na 11.000 korun.

S dalším návrhem přišli občanští demokraté. Postiženým lidem ve třetím stupni by podle nich měl příspěvek vzrůst na 14.800 korun, mladším 18 let na 15.900 korun měsíčně. TOP 09 navrhla místo jednorázového navyšování příspěvku pravidelnou valorizaci. Příspěvky by se měly odvíjet od minimální mzdy, která je nyní 12.200 korun měsíčně. Některé poslanecké úpravy se týkají i výše příspěvku pro lidí s nejtěžšími postiženími.

Pozměňovací návrhy nyní posoudí garanční sociální výbor. O sněmovní podobě novely by poslanci měli hlasovat na prosincové schůzi pléna.

Za poskytnutí terénních sociálních služeb nyní lidé platí 130 korun za hodinu. Ze současného příspěvku tak zaplatí podle senátorů tři a čtvrt hodiny péče denně. Jeho navýšení by jim podle nich umožnilo využít o půldruhé hodiny více. Rozpočtový dopad své novely senátoři vyčíslili na 1,8 miliardy korun ročně. Poslanecké pozměňovací návrhy by znamenaly další řádově miliardové výdaje ze státního rozpočtu.