Babišovy predátorské metody? Senátoři budou ve čtvrtek řešit "únos do Ruska"

Babiše otevřeně vyzval k demisi mimo jiné předseda senátorů STAN Jan Horník, který okolnosti údajně nedobrovolného převozu Babišova syna do Ruska, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo, nazval predátorskými metodami. "Patříme do středu Evropy, tyto věci by se u nás dít neměly, vracíme se nazpátek do divokých 90. let," řekl Horník.

Na nejbližší řádné schůzi (ve čtvrtek) by se měl Senát zabývat aktuální politickou situací zapříčiněnou premiérem Andrejem Babišem, prohlásili dnes shodně předsedové senátorských klubů ODS, Starostové a nezávislí, KDU-ČSL a Klubu pro liberální demokracii – Senátor 21. pic.twitter.com/EmTI7EWX8f — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) 13. listopadu 2018

Předseda senátorů KDU-ČSL Petr Šilar uvedl, že ČR by měla být právním státem, v němž nemůže být premiérem trestně stíhaný člověk. "Žádáme důrazně, aby premiér odstoupil a aby byl učiněn průchod právu," prohlásil.

Předseda Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21 Václav Láska uvedl, že poslední události jsou důsledkem Babišova permanentního střetu zájmů jako premiéra a trestně stíhaného. Poznamenal, že obvinění z trestného činu mohou lhát, přesvědčovat svědky, aby nevypovídali a vystěhovali se. Podle předsedy senátorů ODS Miloše Vystrčila je Babiš v podezření, že jako premiér ovlivňuje vyšetřování. "Je evidentní, že se s velkou pravděpodobností tak děje. Premiér je trestně stíhaný a zároveň disponuje pravomocemi, kterými může vyšetřování ovlivňovat," řekl Vystrčil.

Opoziční senátoři ve společném prohlášení podpořili postoj šesti opozičních stran ve Sněmovně, které dnes podaly návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě. Podle nich je možné, že se Babiš dopustil maření vyšetřování kauzy farmy Čapí hnízdo, s níž prý údajný nedobrovolný pobyt premiérova syna na Krymu souvisí.

Představitelé šesti sněmovní opozice Babiše vyzvali, aby do vyšetření kauzy Čapího hnízda odešel z funkce premiéra. Pouze tak je podle nich možné zajistit nestranné vyšetření kauzy Čapího hnízda. Babiš je kvůli padesátimilionové dotaci na farmu v době, kdy ji vlastnily jeho děti, obviněn z dotačního podvodu.

Vystrčil novinářům také řekl, že o dohodě byly informovány i senátorské kluby obou vládních stran, tedy ANO a ČSSD. Sociální demokraté prý stanovisko zaujmou po společném jednání svých poslanců a senátorů. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček už uvedl, že se chce s Babišem sejít ve středu.