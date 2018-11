Hyenismus? Sám Babiš zapletl své děti do Čapího hnízda. Česko čeká vleklá krize, píše tisk

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Samozřejmě je poněkud šílené, když předseda vlády musí vysvětlovat médiím, že jeho syna nikdo neunesl, že je stejně jako jedna z dcer psychicky nemocný a musí být pod dohledem. Jenže to není hra novinářů. Je to strategie obhajoby Andreje Babiše, který byl tím, kdo potomky do hry zatáhl," píše deník E15.

Také podle Hospodářských novin (HN) způsobil Babiš trable své rodině sám. "Ne tím, že vstoupil do politiky. Ale tím, že ji namočil do kauzy, kde je důvodné podezření z trestného činu," napsaly HN.

Nerada bych, aby někdo obviňoval politiky a novináře, že tahají děti premiéra do této kauzy. Ten, kdo to udělal, byl právě premiér Andrej Babiš. #UdalostiKomentare #ABmladsi #CapiHnizdo — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) 13. listopadu 2018

Mladá fronta Dnes (MfD) uvádí, že reportáž vyvolala řadu otázek. "Samozřejmě je možné diskutovat, zda jde o 'hon' na Babišovu rodinu, jak se premiér vyjádřil, anebo se spíš zabývat tím, proč na psychicky nemocného syna napsal farmu Čapí hnízdo, kterou policie prověřuje kvůli možnému dotačnímu podvodu," píše list.

Situaci ale podle Lidových novin (LN) nelze vykládat jen tak, že "zločinný bývalý podnikatel a momentálně nejsilnější politik neváhal dokonce nechat unést vlastního syna ..., jen aby se sám nedostal do kriminálu". "Druhé možné čtení je bohužel úplně obrácené: novináři, ve snaze zlikvidovat premiéra, se neštítí zneužít ani jeho psychicky nemocného syna, jenž je navíc evidentně pod prášky," uvádí deník ve sloupku na titulní straně. LN a MfD vydává společnost Mafra, která patří do koncernu Agrofert. Jeho majitelem byl premiér Babiš, loni ale koncern převedl kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Neexistuje hodnota, která by mně stála za to, aby se mě bál můj vlastní syn. Proč to říkám? Protože jsem přesvědčen, že takových je nás drtivá většina. Náš svět proto nemůže být tak zkažený, jako je svět našeho předsedy vlády. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 13. listopadu 2018

Sněmovní opozice chce kvůli výrokům Babišova syna vyvolat hlasování o nedůvěře vládě a vyzvala premiéra k odstoupení z funkce. Podle deníků začne vleklá vládní krize. "Fakt je, že české vlády už padly pro míň," píše E15. Deník Právo připomíná, že Babiš byl ale jako obviněný už zvolen.

"Pan Babiš dle mého neukrotil svou adrenalinově vybuzenou potřebu vládnout, protože má k tomu prostředky, představu a tikají mu biologické hodiny," píše autor komentáře. Podle něj měl Babiš správně počkat, jak to u soudů dopadne. "Jan Hamáček sedl na lep slibům, že za krytí zad taky trochu povládne," uvedlo Právo.

Podle MfD bude právě rozhodující, na čí stranu se přikloní vládní ČSSD, která je vnitřně rozpolcená a oslabená volebními neúspěchy. LN uvádí, že nové informace zřejmě Babiše o premiérskou pozici nepřipraví. "Už vůbec ne poněkud invalidní opozice," dodává komentátor deníku.

Podle HN začala největší politická krize za dobu, kdy je Babiš předsedou vlády. "A není úplně vyloučeno, že ho nakonec může stát premiérské křeslo," míní list. Roztříštěná opozice od Pirátů až po Okamurovu SPD se vůbec poprvé sjednotila a rozhodla se, že se pokusí vyslovit nedůvěru Babišově vládě. K jejímu vyslovení je třeba 101, opozice jich má ale 92. Pravděpodobnější tak podle listu je, že Babiš krizi tentokrát ještě ustojí.

Společnost Farma Čapí hnízdo patřila nejprve do někdejšího Babišova holdingu Agrofert. V roce 2007 se změnila na firmu s akciemi na majitele a roce 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Farma byla dokončena roku 2010 a později se sloučila s firmou Imoba, která spravuje nemovitosti Agrofertu. Babiš dříve uváděl, že v době, kdy farma získala dotaci, ji vlastnili jeho dvě dospělé děti a bratr jeho nynější manželky Moniky Babišové.