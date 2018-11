Výměna ČSSD za SPD? Ve Strakovce bylo rušno, Babiš jednal s Okamurou

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Babiš se po ranním zasedání vlády neúčastní dnešního jednacího dne Poslanecké sněmovny. Do dolní komory doručil omluvu, v níž absenci vysvětlil pracovními důvody.

Jsem atakován novináři, abych se vyjádřil k tzv, novým informacím syna A. Babiše, připomínám, že informace nejsou nové, novináři si nemohou přisvojit, že našli vyšetřovaného, protože Policie jeho pobyt znala, jen neměla souhlas lékaře k jeho výslechu a hyenismus se mi hnusí. — Vojtěch Filip (@vojtafilip) 13. listopadu 2018

Také předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura dnes dopoledne jednal s premiérem. Okamura řekl, že si SPD přeje ve vládě programově nahradit ČSSD. Na sociální demokraty útočí SPD dlouhodobě. "Já jsem okamžitě využil toho prostoru, protože vidím, že ve vládě je určité pnutí. Já to říkám na rovinu, my chceme vyměnit ČSSD, nechceme aby se prosazoval probruselský program," uvedl. Babiš podle něj dnes prosazuje program ČSSD, zato SPD si přeje vlastenecký program.

Z posledního dění kolem Čapího hnízda nabyl Okamura dojem, že by mohl být prostor pro prosazení programu SPD. "Výsledkem toho jednání je, že mi pan premiér říkal, abych připravil nějaké klíčové programové body, které si myslíme, že by bylo dobré prosadit. A že bychom se o tom mohli příští týden pobavit," uvedl.

Rozhovor se podle něj týkal i současné politické reality, návrh na vstup SPD do vlády však ze strany ANO nepřišel. "Taková nabídka nepadla, my se bavili v programové rovině," řekl. SPD podle něj nemůže vstoupit do vlády s nikým, kdo má nedořešené kauzy. Umí si ale představit, že program SPD by mohla prosazovat vláda odborníků, které by vybralo hnutí ANO. "Nám se nejedná o politická koryta," dodal.

Babišův syn tvrdí, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž premiér i jeho dvě dospělé děti čelí obvinění z dotačního podvodu, držen v zahraničí. Babiš v úterý řekl, že jeho syn je psychicky nemocný a z Česka odjel dobrovolně. Reportáž Seznam Zprávy vnímá premiér jako snahu ho zničit a dostat z politiky. Důvod k rezignaci Babiš nevidí.