Zaprodal jste se, řežete si pod sebou větev! Už vás volit nebudeme, píší naštvaní Češi Okamurovi

Výroky syna premiéra Andreje Babiše (ANO) o jeho údajném únosu na Krym kvůli kauze Čapí hnízdo vyvolaly tvrdou kritiku opozice i napětí ve vládní koalici ANO a ČSSD. Šest opozičních stran, včetně hnutí Svoboda a přímá demokracie, podalo návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě.

„Hnutí SPD od počátku zastává pevné stanovisko, že kauzu takzvaného Čapího hnízda je třeba co nejrychleji prošetřit a objasnit. To je úkolem orgánů činných v trestním řízení a jsme přesvědčeni, že je to především v zájmu premiéra Babiše,“ uvedl Okamura na facebooku. Dodal, že SPD bude žádat vysvětlení vyjádření nejen Babiše, ale i ministra vnitra Jana Hamáčka.

Mnohým voličům Tomia Okamury však vadí, že se šéf SPD postavil na tiskové konferenci právě vedle zástupců ODS, TOP 09 či lidovců. „Pane Okamuro teď Vás vidím na té rádoby tiskovce mezi tím politickým odpadem a je z toho smutno,“ napsal šéfovi SPD jeden z příznivců.

A nebyl zdaleka jediný, kdo zastává takový názor. „Pravičáci Vás celou dobu pomlouvají, urážejí a Vy se nakonec postavíte vedle nich. Škoda.... moc velká škoda,“ napsal Okamuraovi další volič „Tomio, jak můžete stát v jedné řadě s těmito existencemi? Z toho obrázku se mi dělá fyzicky špatně..“ píše se v jednom z dalších vzkazů na Okamurově facebooku. „Myslím,že tímto přístupem dostanete k moci tu partu neomarxistů ze sněmovny....škoda, takhle se prodat,“ tvrdí další příznivec.

Další Okamuru varují, že svým krokem úplně potopí SPD. „Pokud se přidáte k těm na fotce a budete hlasovat k likvidaci vlády, likvidujte současně i vaši stranu a sám sebe. Zvažte dobře co uděláte,“ radí politikovi jeho příznivci. „Měl jste pronést své vlastní prohlášení k celé kauze a ne stavět se vedle takové politické hrůzy... Být Vámi, rychle to napravím a celou věc uvedu na pravou míru... Ztrácíte voliče,“ apeluje na předsedu SPD další diskutující.

Jiní přímo řekli, že už SPD volit nebudou. „„Neřežte pod sebou větev Už ta větev je dost chatrná a pokud se dáte do spolku s ďábly , očekávejte jen to nejhorší. Myslím to dobře, jak se rozhodnete, je na vás. Pro mne všichni, kdo stojí na fotce vedle vás, jsou lháři a jde jim jen o koryta. Vás potřebují jen k tomu, aby prosadili svou. Pokud se to povede, zlikvidují vás jedna dvě. Vím, že to, že vás Babiš nevzal do vlády, se vás dotklo, ale pokud se přiřadíte k těm co jsou na fotce, budete na tom ještě hůř. Nyní vás voliči tolerují, ale pokud podpoříte předčasné ukončení současné vlády, je to konec SPD. Nechci být špatný prorok, ale myslím si, že to není jen můj názor,“ radí Okamurovi jeden z Čechů.

„Pane Okamuro, pokud budete v koalici s Fialou, Pospíšilem, Bělobrádkem, Gazdíkem a jim podobným, proti Babišovi, přišel jste o deset voličů (moje rodina),“ vzkázala jedna z voliček. „Pane Okamuro, docela jste mě zklamal tím, že budete hlasovat s tou bandou proti Babišovi. Pro mě jste skončili, až budou volby již nedostanete můj a mé rodiny hlas,“ vzkázal další.

„Kdo Vám prosím radil přidat se k té žumpě? Pospíšil, Bartoš, Fiala, Bělobrádek… To fakt úplně ztrácíte rozum odeberte si rovnou deset procent voličů a já se do nich i má rodina počítáme. Zůstanou vám možná tři procenta -konečná !!!!! Udělal jste největší chybu a ta nebude odpuštěna- škoda měl jste nakročeno,“ nebral si servítky jiný diskutující.

Vzkazů se na profilu šéfa SPD objevilo několik set. Nakonec musel zareagovat sám Okamura. Ten mimo jiné ujistil, že hnutí SPD se svou účastí na tiskové konferenci s dalšími opozičními stranami, nepřihlásilo k žádné politické straně ani takzvanému "demokratickému" bloku „Dnes jsme se přihlásili k vyslovení nedůvěry vládě.Tato vláda naši důvěru nikdy neměla a nemá,“ zdůraznil Okamura.

Poukázal na to, že babišova vláda něco jiného říká a něco jiného dělá. „Je to vláda podporující EU a její migrační politiku. Je to vláda podporující zvyšování dávek nepřizpůsobivým, zahraniční mise a financování neziskovek. Je to vláda, která odmítá pomoc lidem v dluhových pastích a jde na ruku vymahačům. Je to vláda, které nechce suverenitu ČR,“ vysvětluje svým voličům šéf SPD.