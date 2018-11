Kalousek se naštval: Hamáček a Okamura bojují o to, kdo Babišovi vleze hlouběji do zadku

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Okamura informoval, že pokud by některá ze stran vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, SPD bude hlasovat pro nedůvěru. Dnes se ovšem šéf hnutí SPD sešel s Andrejem Babišem a svými slovy na tiskové konferenci po schůzce všechny překvapil.

SPD si podle něj přeje ve vládě programově nahradit ČSSD. Zároveň je prý ochotno i podporovat kabinet odborníků vytvořený hnutím ANO, pokud by plnil program SPD.

Okamura dodal, že jeho hnutí bude příští týden z programových důvodů hlasovat pro nedůvěru vládě. „Chceme vyjádřit nedůvěru této vládě, my jí nikdy nedali důvěru. Ale pakliže přijde na to, že by byla vláda ochotna prosazovat náš program, samozřejmě můžeme věci zvážit," dodal.

Svými slovy opoziční politiky nepříjemně zaskočil. „Na procesu vyslovování nedůvěry vládě bude napínavý jediný moment: Souboj mezi Janem Hamáčkem a Tomio Okamurou o prvenství, kdo z nich Andreji Babišovi vleze hlouběji do zadku...“ zhodnotil situaci šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Opravdu zajímavé. Krysy se hrnou na loď, do které už teče,“ přisadil si čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

A nadšený není ani europoslanec Petr Ježek, který sioce byl zvolen za ANO, od té doby se ale se stranou premiéra Babiše rozešel. „Ať jdou masky dolů a Okamura & spol. už se zapojí,“ komentoval situaci na sociálních sítích.

Přidal se i komunistický poslanec Jiří Dolejš. „„Plán B je Babišova vláda opřená o extrémní SPD ? Fakt je tohle cíl všech těch "cvičení"?“ diví se komunista.