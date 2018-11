Vodáci pod parou? Poslanci zmírní sankce za alkohol, zákon je před schválením

— Autor: ČTK

Sněmovna propustila do závěrečného čtení poslanecký návrh, který by měl zrušit pokuty pro vodáky za plavbu pod vlivem alkoholu. Sněmovní hospodářský výbor doporučil návrh upravit tak, aby zákaz plavby pod vlivem alkoholu zmírnil. Stotisícová pokuta by neměla vodákům hrozit, pokud by měli v krvi méně než jedno promile alkoholu.