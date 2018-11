Kubera šéfem Senátu? Reakce rozporuplné, lidé si utahují z náruživého kuřáka

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Pořád platí to, že trvají moje názorové rozdíly proti stanoviskům, které znám od kolegy Kubery, takže z tohoto hlediska nejsem moc rád," zhodnotil před novináři výsledek volby Hampl, kterého Kubera porazil ve druhém kole.

"Pro mě hlavní je, že já cítím jako hrozně důležitou věc pro Českou republiku, pro její politiku v této době, naše pevné mezinárodní zakotvení, zejména pokud jde o Evropskou unii. A tady cítím ze strany Jaroslava Kubery sarkastičtější přístup," doplnil Hampl. Neočekává přitom, že by se Kubera po zvolení předsedou horní komory Parlamentu nějak výrazně změnil.

Takže z Valdštejnského paláce bude největší kuřárna na světě. Gratulujeme #kubera — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) 14. listopadu 2018

Tak a teď bude před každým zasedáním senátu pro všechny zúčastněné povinné dát si stovkové Marlboro nebo alespoň Spartu. Výběr značky je samozřejmě v duchu libertariánského přesvědčení volný... #senat #Kubera — Kristián Těmín (@kristian_temin) 14. listopadu 2018

"Já si myslím, že nemusí být špatným předsedou. Po Milanu Štěchovi a Přemku Sobotkovi to nebude mít úplně jednoduché, ale mám dojem, že se během těch let naučil, pracoval vedle nich, ví, jakým způsobem vedli Senát, jak ho reprezentovali navenek," řekl o Kuberovi Horník, který vypadl v prvním kole volby. Podle něj je důležité, že se podařilo předsedu Senátu zvolit už dnes a nebylo nutné volbu opakovat v dalších dnech.

Štěch neočekává, že by obměna vedení Senátu nějak změnila jeho směřování. "Předseda Senátu, pokud chce naplňovat svůj mandát, musí vycházet z usnesení orgánů Senátu a prezentovat názory, které odpovídají převažujícímu názoru Senátu. Pokud by prezentoval jen své soukromé názory, dříve či později by asi vznikly určité problémy," řekl. Štěch, který byl dnes zvolen místopředsedou horní komory, také očekává, že Senát bude nadále pojistkou ústavnosti a právního státu.

Horníka také nepřekvapilo, že vypadl už v prvním kole, vzhledem k rozdělení sil v Senátu takový výsledek očekával. Hampl naopak vyjádřil překvapení z toho, že ve druhém kole s hlasy 24 senátorů výrazně zaostal za Kuberou, pro kterého hlasovalo 46 senátorů. "Myslím si, že těžko by tento výsledek mohl dosáhnout bez toho, že významná část klub Starostů a nezávislých se přiklonila v jeho prospěch. Což, přiznávám, je pro mě jisté překvapení, protože moje kandidatura původně vznikla ze společné debatě se Starosty a nezávislými," řekl Hampl. Podle Horníka měli členové klubu STAN ve druhém kole volby volné hlasování.

Jaroslav Kubera zvolen novým šéfem Senátu!

Gratuluji!👍 https://t.co/b64z6F8tfU — Jakub Janda (@jandysj) 14. listopadu 2018

Horník také řekl, že od Senátu v nadcházejících dvou letech předpokládá jiné politické postoje, než budou zastávat další instituce. "Nevím, jestli budeme přímo opozicí, ale dovedu si představit, že Senát bude mít mnohdy jiný názor na politické dění jak doma, tak v zahraničí proti Hradu, proti vládě a možná i Poslanecké sněmovně," řekl.