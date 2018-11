Okamura pro EZ: Byla to chyba, s pidistranami už na tiskovku nikdy nepůjdu. ANO a ČSSD se stejně domluví spolu

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Vy jste dnes jednal s panem premiérem Babišem a po jednání jste oznámil, že SPD by za určitých podmínek byla ochotna podpořil vládu odborníků hnutí ANO…

Je to jinak. My jsme ochotni podpořit pouze vládu, která bude prosazovat program SPD.

V reakci na vaše prohlášení se ozvali někteří opoziční politici, kteří vás kritizovali za to, že jste oproti včerejšku obrátil. Například Miroslav Kalousek prohlásil, že lezete Babišovi do zadku. Co říkáte na podobné výtky?

Nemá smysl komentovat jejich nesmysly, které se nezakládají na pravdě. Platí to, co SPD říká od začátku a po celé volební období, tedy že chceme prosadit náš politický program a zároveň nechceme být součástí vlády, kde je trestně obviněný premiér. A včera jsme jasně říkali, že chceme, aby se co nejrychleji prošetřila kauza Čapí hnízdo, ať je jasné, zda je vinen či nevinen. Celé volební období se budeme snažit prosadit náš program, protože to jsme slíbili našim voličům.

To znamená, že když mě dneska Andrej Babiš pozval na schůzku, bavil jsem se s ním stejně, jako se bavím s předsedy drtivé většiny jiných politických stran v Parlamentu. Například s Piráty jsme minulý týden svolali mimořádnou schůzi na platy, s ODS jsme zase hlasovali proti fiskálnímu paktu EU – tam jsou totiž programové přesahy.

I dnes jsem přišel a odtušil jsem, že by mohl být třeba nějaký prostor pro prosazení programu SPD. My chceme vyměnit program ČSSD, který dnes Andrej Babiš prosazuje a který je naprosto odlišný od toho našeho. Proto odmítá referendum, přidává na dávkách nepřizpůsobivým, což vidíme v rozpočtu na příští rok. A prosazuje bojové mise české armády v zahraničí. Navíc nepomáhá lidem v dluhových pastech. Vždyť před 14 dny byl přijat insolvenční zákon, který pomáhá vymahačům a ne lidem v dluhových pastech. Úplně se to obrátilo. A to jsem na něm pracoval dva roky.

My chceme zabránit, aby premiér prosazoval program ČSSD a chceme, aby se naopak prosazoval dobrý program SPD. Proto, když jsem byl pozván, jsem šel sondovat, zda-li není znovu prostor pro prosazování našeho programu. Prostě jsem si o tom šel popovídat. Ale stejně si myslím, že se ve vládě znovu domluví a tak bude Andrej Babiš dál prosazovat program ČSSD, což podle mě není úplně dobře pro Česko republiku.

Jak přesně byste si tedy případnou novou vládu představovali?

Preferovali bychom vládu odborníků. My neusilujeme o politická koryta, to pořád platí. Nepotřebujeme ministry, chceme, aby tam byli odborníci. To je třeba Marta Nováková, moje letitá společnice z firmy. Je to nestranický odborník, prokazatelně má skvělou podnikatelskou minulost, v průmyslu se vyzná, byla předsedkyní Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. V tomto našem postoji není žádná změna.

To, že jsme včera byli na tiskové konferenci se stranami, která chtějí vyvolat nedůvěru – to je jediné naše pojítko, jinak s nimi nemáme nic společného. I naše důvody jsou jiné. U nás jsou důvody ty, že chceme zabránit prosazování špatného programu ČSSD. To je vše. Odmítáme osobní rovinu.

Takže reportáž o synovi Andreje Babiše váš postoj nijak nezměnila?

My odsuzujeme jednání dua Slonková-Kubík. Osobně s nimi mám ty nejhorší zkušenosti, protože vždycky něco zmanipulovali, udělali štvavou kampaň a pak se ukázalo, že je vše úplně jinak a že Okamura nic neudělal. V životě jsem nebyl z ničeho ani obviněn. Takže s jejich stylem práce mám jen ty nejhorší zkušenosti. My to odsuzujeme a samozřejmě z toho ani nevycházíme v našich postojích. My jsme této vládě důvěru nedali. Vládě s ČSSD důvěru dávat nebudeme, protože zklamala.

Na vašem facebookovém profilu se po včerejší tiskové konferenci s lídry opozičních stran objevily desítky, ne-li stovky kritických příspěvků. Lidé vám psali, že jste je zklamali a že už vás nebudou volit. Zaznamenal jste tyto příspěvky?

To, že tam píší nastrčení voliči jiných stran a nějací trollové, to neberu vůbec v potaz. Jestli si všímáte počtu mých fanoušků na facebooku, kterých je 262 tisíc, uvidíte, že jejich počet od včerejška nijak neklesl. To je přeci důkaz. To, že tam nějací sluníčkáři a lidi z neziskovek píšou a snaží se vytvořit umělý dojem, že snad náš volič není spokojen, to pro mě není měřítko. Tím je, zda mi ubývají příznivci na facebooku nebo neubývají. A ukázalo se, že příznivců je pořád stejně.

Považuji za problém, že se u toho pultíku na tiskové konferenci tak cpaly ty pětiprocentní strany, že jsem se vůbec nemohl vyjádřit. Vůbec jsem neměl prostor, ale připadalo mi trapné, abych se cpal před mikrofon. S těmito pětiprocentními stranami už nikdy na tiskovku nepůjdu, protože porušily to, na čem byla dohoda, a začaly v množném čísle říkat, co si o tom myslí. Začaly si tam přihřívat svoji polívku. A já jsem pak musel vysvětlovat, že naše důvody, proč chceme vyvolat nedůvěru vládě, jsou pořád stejné.

ČSSD už v minulé vládě předvedla, že je to nedůvěryhodná strana a my chceme, aby se prosazoval náš program a ne program sociální demokracie. Babiš prosazuje probruselský program, my chceme prosazovat náš vlastenecký program. To znamená, že máme jiné důvody, než zbylé strany. S nimi nemáme vůbec nic společného a bylo určitou chybou, že jsem předpokládal, že tyto strany mají nějakou slušnost a že toho nezneužijí a dají mi prostor. Ale ty pidistrany to zneužily k vlastní sebeprezentaci, která nebyla na místě.