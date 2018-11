Česko-slovenské vztahy? Snad se další generace domluví bez tlumočníků, zaznělo v Praze

Být Hejmou, tak se stydím! Jan Hrušínský se pustil do "nedávno vyznamenaného estébáka"

Danko dál řekl, že ve visegrádské skupině je Česko dynamickým prvkem a obě země jsou respektovanými partnery. Popřál Česku prosperitu a stabilitu. "Jsme upřímně rádi, že vás máme," řekl. Také Vondráček ocenil, že obě země se umí podpořit ve vytváření podpory v Evropě a tvořit zájmové koalice.

Ve svém projevu hovořil Danko i o vztazích k Evropské unii, která, jak řekl, není fúzí států. Vyslovil se pro reformu unie, je třeba podle něho otevřeně mluvit o společné obraně a bezpečnosti. "Máme zájem na silné, ale reformované EU," řekl Danko. Unie musí řešit podle něho strategické záležitosti, ne rušení střídání letního a zimního času. "Ať je zvednutým prstem brexit, nedovolme ohrožení schengenu," zdůraznil.

Právě teď s mým kolegou, předsedou slovenské Národní rady Andrejem Dankem, u pamětní desky na budově Sněmovny. Dnes si společně připomeneme 💯 let od první schůze československého parlamentu - Revolučního národního shromáždění - dne 14. 11. 1918 🇨🇿🤝🇸🇰 pic.twitter.com/h6glyRp9dD — Radek Vondráček (@vondraczech) 14. listopadu 2018

Slavnostní schůzi, která se konala 100 let od prvního zasedání československého Parlamentu, Revolučního národního shromáždění, zahájily hymny obou států. Poslanci dostali Pamětní list a knihy Slavná Sněmovno.

Vondráček připomněl, že před 100 lety v jednacím sále současné Sněmovny naplnila česká a slovenská státní idea a touha po svrchované svobodě. Aklamací v něm byl zvolen prvním prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk, jenž tou dobou ještě pobýval v zahraničí. Poslanci nehlasovali, všichni povstali a Masaryka zvolili. Vondráček připomněl i prvního premiéra Karla Kramáře, který pronesl slova o tom, že Habsbursko-Lotrinská dynastie ztratila práva na český trůn a vyhlásil republiku.

Na tiskové konferenci po mimořádném zasedání Sněmovny Vondráček a Danko vyzdvihli schůzku předsedů parlamentů zemí visegrádské čtyřky (V4), která se koná ve čtvrtek v Bratislavě za účasti zástupců Německa a Francie. "Já jsem při své návštěvě Berlína navrhoval, aby se Visegrád potkal s Německem a ze strany německého předsedy Bundestagu vzešla myšlenka, že by bylo dobré potkat se ve formátu Visegrád plus Francie plus Německo. Já jsem tu možnost zmínil na summitu v Budapešti a přemýšlel jsem o tom v rámci českého předsednictví v příštím roce," řekl Vondráček.

"Hodně si od toho slibujeme, co se týče vnějších vztahů Visegrádu a vysvětlování naší pozice v rámci EU," dodal.

Danko uvedl, že cílem V4 je být hybnou silou v rámci EU. "Snažíme se ukázat, že V4 je dynamickým prvkem, že umí otevírat otázky jako je kvalita potravin, rovný přístup k nadnárodním společnostem," řekl Danko.

Danko odmítl snahu trestat členské státy V4, které porušují demokratické principy. "Tresty pro členské státy v podobě článku sedm by měly mít aktivovány až po vyčerpání všech prostředků. Určitě by to neměl být nástroj," uvedl.