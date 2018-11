Babiš konečně vysvětlil, proč po reportáži mlčel

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Babiš zveřejnil vyjádření ke aktuální kauze a apeluje v něm na rodiče a jejich přání, aby byly jejich děti zdravé. "Je tady mezi vámi hodně rodičů. Mít děti je jedna z věcí, které vás naplňují nejvíc v životě. Dětem věříte, přejete jim jen to nejlepší. Někdy zlobí, jsou to přece děti. Vždycky jim odpustíte. Odpustíte jim prakticky cokoliv. Hlavně, že jsou zdravé. Věříte, že se v životě najdou. Že budou šťastné. Že jednou najdou někoho, kdo je bude mít rád. Založí rodinu. A třeba vám dají vnoučata," píše.

"Je mezi vámi určitě hodně rodičů, jejichž děti mají bohužel zdravotní problémy. Kromě dětských nemocí jsou i těžší. Jednou z nich je i nemoc mého syna Andreje. Schizofrenie. Všichni jsme to někdy slyšeli, ale spousta lidí přesnější představu nemá. Musím říct, že díky Bohu," vysvětlil dále Babiš.

"Možná si ani neumíte představit, jak nesmírně těžké je o tom mluvit veřejně a uvádět tyto nepříjemné věci s vědomím, že s nimi vaše dítě už bude muset nadále žít a všichni to o něm budou vědět. Říkat tyto informace do médií, která jimi zaplňují veřejný prostor," vysvětlil Babiš.

"Proto se mi nemůžete divit, že jsem potřeboval nějaký čas, aspoň chvilku, abych byl schopen po velmi náročné čtyřdenní zahraniční cestě, kterou jsem opravdu nemohl zrušit, zastavit se a udělat si chvilku, abych se poradil s rodinou své první ženy, co dál. Co říct. Jak vyložit celý několik let trvající horor, kterému jsme všichni i s naším synem vystaveni. A jak to udělat pokud možno co nejšetrněji k synovi a jeho mámě. Je to vůbec možné? Moc ne, věřte mi. Moc ne," svěřil se dále.