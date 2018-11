Jednání nového zastupitelstva Prahy je bouřlivé. Opozice vznesla rázné požadavky

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Všichni nově zvolení zastupitelé po začátku dnešního jednání nejprve složili slib. Přítomných bylo všech 65 členů zastupitelstva. Poté začali jednat o programu, jehož hlavním bodem je volba vedení města.

Patrik Nacher (ANO) před jednáním uvedl, že na post primátora ANO navrhne Jiřího Pospíšila (TOP 09/Spojené síly), protože je politicky zkušenější. "Myslíme si, že by lépe zvládl řízení tohoto města," uvedl. Dodal, že hnutí bude požadovat také to, aby se lídr Prahy Sobě Jan Čižinský stal náměstkem pro školství. Ani Pospíšil, ani Čižinský podle plánů koalice nezasednou v radě, budou jen předsedy zastupitelských klubů. Obě opoziční strany to kritizují a označují za vyhýbání zodpovědnosti.

Alexandra Udženija (ODS) před jednáním uvedla, že občanští demokraté vyzvou koalici, aby přehodnotila plánované rozdělení míst ve výborech. Zástupci koalice dříve uvedli, že chtějí mít devítičlenné výbory, kde by šest míst obsadili zástupci koalice a tři opozice. V minulosti to bylo pět ku čtyřem, což požaduje ODS i nyní. Nacher řekl, že ANO jako kompromis navrhne, aby výbory měly pět členů, tedy na každý subjekt jeden, což odpovídá volebnímu výsledku a navíc to podle něho ušetří městské pokldně peníze.

Obě opoziční strany rovněž budou chtít, aby koalice měla menší počet uvolněných zastupitelů, tedy těch, kteří za funkci pobírají plat. Nyní jich má být podle Udženiji 21, což je o tři více než v minulém období. Hřib dříve ČTK sdělil, že uvolněných zastupitelů bude 20.

Zdeněk Zajíček (ODS) řekl, že občanští demokraté na program jednání navrhnou úpravu jednacího řádu zastupitelstva. Chtějí, aby vznikla funkce zmocněnce hlavního města, který by trvale vyjednával s mandátem celého zastupitelstva s ostatními státními orgány i soukromými subjekty o palčivých problémech Prahy. ANO na program navrhne, aby se zastupitelstvo zavázalo, že v tomto volebním období nebude omezovat individuální automobilovou dopravu.

Volby v Praze vyhrála ODS, má 14 mandátů a měla by obsadit placené místo předsedy kontrolního výboru. Na druhém místě skončili Piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako třetí Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu. ANO má 12 zastupitelů.