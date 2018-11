Kalousek kritizoval zvolení Kubery, pak přišly ostré reakce. Gazdík a ODS ho pořádně usadili

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Kalousek Kuberovi ke zvolení šéfem Senátu gratuloval na sociálních sítích. „Blahopřeji Jaroslavu Kuberovi ke zvolení předsedou Senátu a přeji mu mnoho úspěchů,“ uvedl. Neopomněl ale rýpnout do těch, kteří jej nakonec volili. „Bez mučení přiznávám, že nerozumím politické a strategické úvaze kolegů ze STAN, kteří mu ve druhém kole dali přednost před Prof. Václavem Hamplem,“ napsal šéf poslanců TOP 09.

A tím zdaleka neskončil. „Nejsem lídr. Přesto bych se rád zeptal lídrů, kteří odpovědnost nesou : @petrgazdik a @Vit_Rakusan - Když se profilujete jako proevropská síla, proč jste podpořili protievropského předsedu Senátu Kuberu proti osobnosti evropského formátu @Vaclav_Hampl ? Děkuji za odpověď,“ tázal se na twitteru Kalousek.

O brzy se dočkal odpovědi. „Milý Mirku, jistě víš, že v klubu STAN jsou i senátoři za TOP 09 (jindy to připomínáš). A mrzí mě, že do tohoto klubu vrážíš klín. Určitě víš, že ctili dohodu podpořit kandidáta některého z nejsilnějších klubů - přesto měli volné hlasování. Kdo dohodu porušil, byli lidovci,“ zareagoval předseda STAN Petr Gazdík.

Kalousek se netají tím, že mu Kubera není úplně po chuti. Připomněl například jeden jeho kontroverzní výrok, který pronesl v předvolebního rozhovoru pro Týden, ve kterém mimo jiné mluvil o harašení a kampani #MeToo. „Drží, mají to rády. Vždycky začnu tím, že je jemně pohladím a zeptám se, jestli nejsou jako ty blbé Američanky. A nejsou! Akorát jsem už u sedmnáctek a bojím se, aby to nešlo dál,“ prohlásil nový předseda Senátu o českých ženách.

„Seznamte se. Ing. Jaroslav Kubera, předseda Senátu PČR, druhý nejvyšší ústavní činitel naší vlasti. Zvolen hlasy senátorů ODS a STAN,“ započal Kalousek svou kritiku nově zvoleného předsedy horní komory parlamentu,“ okomentoval Kuberova slova Kalousek., který poukázal na to, že rozhovor je možné najít i na stránkách ODS. „Zřejmě se s textem identifikují...“ přisadil si.

Na Kalouskova slova odpověděla i místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. „Někteří zhrzení politici očividně nedokážou překročit vlastní ego. Místo gratulace kolegovi z ODS ke zvolení, tak jedovatý plivanec. Pan Kalousek nám udílí lekci z nonšalance. Tak ‚pěkně děkujeme‘,“ vzkázala. .

To si ale Kalousek nenechal líbit. „Již jsem gratuloval, pokud jste to přehlédla. A popřál mnoho úspěchů. Nelze ale přehlédnout ani neakceptovatelné výroky. Vy je máte na svých stránkách. Ztotožňujete se s nimi? Asi ano, když je máte na stránkách. Tak to je pak těžké...“ brání se Kalousek.

A tady nevytržené z kontextu. pic.twitter.com/TxtEvNVaKm — ODS (@ODScz) 14. listopadu 2018

Samotná ODS pak poukázala na to, že Kalousek vypíchl jen část odpovědi o harašení a přidala na twitteru větší úryvek rozhovoru.

Děkujeme senátorům @TOP09cz - členům klubu STAN za podporu. — ODS (@ODScz) 14. listopadu 2018

I ODS pak poukázala na to, že součástí senátorského klubu STAN jsou i senátoři TOP 09.