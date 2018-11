Senát vyzval Babiše k rezignaci. Hrozí v ČR předčasné volby?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Senát Parlamentu ČR považuje účast Andreje Babiše ve vládě ČR do konce vyšetřování podezření z dotačního podvodu ve věci společnosti Čapí hnízdo za nepřijatelnou," stojí v usnesení. Babiš ve středu výzvám ke svému odstoupení odmítl vyhovět.

Horní komora své stanovisko přijala poté, co jí předseda vlády nepřišel poskytnout vyjádření k informacím o pobytu svého syna na Ruskem anektovaném Krymu. Babiš mladší je v kauze Čapí hnízdo obviněn také. Premiér se z dnešního jednání omluvil, náhradní termín nenabídl, uvedl předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil.

"Senát obrazně vyjádřil vládě nedůvěru, neboť vyjádřil nedůvěru Andreji Babišovi v jeho funkci premiéra," řekl po schválení stanoviska Senátu k aktuální politické situaci jeho navrhovatel předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil. pic.twitter.com/YS5ziaEubC — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) 15. listopadu 2018

"Já jsem velmi rád, kdybych to měl říct obrazně, že před malou chvílí 59 hlasy z celkem 73 přítomných senátorů vlastně Senát Parlamentu České republiky, znovu zdůrazňuji obrazně, vyjádřil vládě nedůvěru," komentoval Vystrčil výsledek hlasování na tiskové konferenci. Považuje to za důležitý signál pro českou společnost i samotného Babiše. "Protože skutečně se ukazuje, a zejména poslední události tomu přidávají, že účast Andreje Babiše ve vládě České republiky ve funkci premiéra může být bezpečnostním rizikem," dodal.

Senátoři ANO takový vývoj v jednání Senátu očekávali, řekla novinářům předsedkyně klubu ANO Zdeňka Hamousová. Debata se podle ní "rozplizla" do dalších kauz a komentářů. Nepovažuje za fér, že se Babiš řádně a včas omluvil, ale přesto se tento bod projednával. "Nechme vyšetřovat odpovědné orgány, musíme věřit tomu, že jsme v zemi, kde platí legislativa, že jsme v právním státě," uvedla.

Mnozí senátoři poukazovali na to, že premiér jako předseda Bezpečnostní rady státu, který má přímý vliv na Generální inspekci bezpečnostních sborů, může ovlivňovat vyšetřování. Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS) se pozastavil nad tím, že premiérův syn pobýval v doprovodu zaměstnance holdingu Agrofert, jehož byl Babiš vlastníkem, právě na Krymu "mimo radary českých tajných služeb". Podotkl, že premiér opakovaně říkal, že je schopen za své děti položit život, a měl by tedy za ně být schopen položit i funkci předsedy vlády.

Správné a odpovědné usnesení Senátu. Palec nahoru pro senátory @CSSD, kteří hlasovali pro.👍 https://t.co/6b2HTqGZW8 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 15. listopadu 2018

Na nedostupnost tohoto území pro českou policii či diplomaty poukázali také předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý) nebo bývalý policejní vyšetřovatel Václav Láska (Senátor 21). Podle místopředsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) by hůře dostupná byla jen Severní Korea. Podle Tomáše Goláně (Senátor 21) se lze na Krym dostat jen s vědomím ruských tajných služeb, a pokud s nimi premiér spolupracuje, je vydíratelný a nedůvěryhodný. Hamousová řekla novinářům, že chce vznést dotaz na senátora, který s tímto tvrzením přišel. "To jsou taková konstatování, která budeme chtít jasně doložit," uvedla.

"Pohybujeme se v polodiktátorském režimu," uvedl předseda lidoveckých senátorů Petr Šilar, podle něhož lidé bez dostatku pokory a studu "předvádějí v přímém přenosu, jak se vládne a manipuluje s mocí".

Na obranu předsedy vlády se postavili především zástupci jeho hnutí. "Věříme tomu, že vyšetřování probíhá naprosto regulérně, naprosto nezávisle. Že je záležitost složitá a dejme tomu je protažená lhůta pro to vyšetřování, to je prostě objektivní realita," řekla novinářům předsedkyně senátorů ANO Zdeňka Hamousová. Zuzana Baudyšová (za ANO) řekla, že v kauze hraje "smutnou a špatnou roli závist a nenávist".

Jiří Čunek (KDU-ČSL) a Ladislav Václavec (za ANO) poukazovali na to, že mnohá trestní řízení vůči veřejně činným osobám jsou zastavena. Čunek se pozastavil nad tím, že stíhání Babiše bylo zahájeno krátce před loňskými sněmovními volbami. Podle Čunka premiér neměl být ke stíhání Sněmovnou vydán a měl být vyšetřován až po skončení svého mandátu.

Štěch neočekává, že současná situace vyústí do takové vládní krize, která by vedla k předčasným volbám. "Myslím si, že jsou politici schopni a jsou možnosti to řešit v rámci současného rozdělení politických sil v Poslanecké sněmovně," řekl Štěch pro ČTK a ČT. Doufá, že vedení sociální demokracie zváží další postup ohledně účasti ČSSD ve vládě a že rozhodne správně. Upozornil, že jde o obtížnou situaci.

"Hnutí ANO ty volby vyhrálo velmi suverénně. Myslím si, že má nárok být ve vládě, ale myslím si také, že měli být schopní respektovat to, co ostatní politické strany tady respektují, že trestně stíhaná osoba ve vládě být nemá," řekl. Podle něj jde o problém hnutí ANO, který se stále opakuje.

"Kdyby si toho možná více všímala veřejnost, tak by to hnutí ANO nakonec řešilo, ale když vidí, že části veřejnosti je to jedno, že pořád Andrej Babiš je velmi populární osobou, tak holt s tím asi nic nedělají," uvedl místopředseda Senátu. Problémy se však podle jeho soudu budou vršit a bude je nutné za fungování současné nebo obdobné vlády vyřešit.

Vládní krizi vyvolala reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn Andrej novinářům řekl, že byl proti své vůli odvezen na Krym. Premiér podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka kvůli policejnímu vyšetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo, v níž oba čelí trestnímu stíhání. Babiš ve středu uvedl, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, jeho pobyt byl ale legální, nešlo o únos. Šestice opozičních stran chce kvůli kauze ve Sněmovně vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.