Babiš by měl být ve vazbě. Vždyť je jasné, že úkoluje policii, zlobí se senátoři Wagenknecht a Goláň

Novopečený senátor a bývalý náměstek na ministerstvu financí Lukáš Wagenknecht se k případu vyjádřil opakovaně na sociálních sítích. „Je podstatné, kdo zadal úkol zaměstnanci holdingu Protopopovi, aby "hlídal" Babiše ml. Pokud pan premiér, což jednoznačně plyne z informací v médiích, jde jednoznačný o důkaz ovládání holdingu premiérem ČR. Jím ovládaný zaměstnanec zároveň napomáhal maření vyšetřování," poznamenal s souvislosti s novými informacemi v kauze senátor.

„Dopady zřejmé: 1) návrh státního zástupce na koluzní vazbu pro premiéra Babiše; 2) konec dotací, veřejných zakázek a mediálního ovládání holdingu. Pokud neproběhne bezodkladně - systémové selhání státního zastupitelství a orgánů EK, které nad dotacemi a zakázkami dohlížejí," shrnul Wagenknecht.

Wagenknecht se už dříve nechal slyšet, že by měl být Babiš ve vazbě. „Pokud má premiér možnost ovlivňovat vyšetřování jeho trestné činnosti, nechápu, jak je možné, že doposud nebyla uvalena koluzní vazba, která má zabránit obviněnému, aby mařil či ztěžoval provádění důkazů či páchal další trestnou činnost,,“ uvedl na sociálních sítích.

Podobně to vidí i další nově zvolený senátor Tomáš Goláň. „Syn Andreje Babiše létal ještě v roce 2015 jako pilot se společností Travel Servis a v tomto roce měl i na dálnici D1 havárii ve svém voze. Najednou byl zavřen do psychiatrické léčebny, čímž jej ukryl Andrej Babiš před problémy a před veřejností. Lékařka, která se podílela na této věci a která "krmila" mladého Andreje, dostala místo ve vládě a následně i místo na kandidátce v komunálních volbách,“ shrnul známá fakta senátor.

Sám prý má zkušenosti s tím, když je zdravý člověk považován za schizofrenika. „Vím, jak vypadá člověk, kterého cpali lékaři antipsychotiky, aniž by trpěl schizofrenií. Máme z domu podobnou zkušenost, neboť našeho nejstaršího syna od 15 let cpali léky proti schizofrenii (antipsychotiky), aniž jí trpěl. Naštěstí se asi před 4 lety podařilo v Brně prokázat, že schizofrenií netrpí a ani nikdy netrpěl a je bez léků a je úplně normální. Ale co to s ním dělalo, si pamatujeme všichni dodnes,“ zdůraznil

Dnešní situace podle něj připomíná dobu před revolucí. „Takže zpět k věci. Jsme opět v socializmu, kdy vysoce postavení činitelé často zavírali své děti do léčeben, aby jim neškodily. Pokud by ale AB mladší schizofrenií skutečně trpěl a vykládal novinářům bludy, byla přeci u toho jeho matka a jistě by to vyvrátila. Vždyť věděla, že jsou to novináři!“ poukazuje na nejasnosti Goláň.

„Proč není Andrej Babiš v koluzní vazbě, aby nemohl ovlivňovat svědka? Protože je premiérem a má vše naprosto pod kontrolou. Pokud by tomu tak nebylo, už dávno by policie vyšetřovala jeho únos, neboť ji na to mladý Andrej Babiš mailem upozornil a taky by jej policie dávno vyslechla. Ale policie tvrdila, že neví, kde Andrej Babiš mladší je. Je tedy jasné, že policie je úkolována premiérem Andrejem Babišem,“ varuje senátor.

Za nejhorší pak považuje fakt, že se někteří snaží situaci využít pro vlastní prospěch. „Okamurova SPD chce celé situace využít pouze k tomu, aby mohla ve vládě nahradit ČSSD. Je jim jedno, co AB starší provedl nebo ne, jenom čekají, až ČSSD vypadne, aby utrhla SPD koryta pro sebe. SPD je pro vyslovení nedůvěry vládě, aby mohla vytvořit s hnutím ANO koalici novou.“ myslí si Goláň.