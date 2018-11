Kuberu naprosto šokoval Krym. Usnesení Senátu vůči Babišovi je prý málo ostré

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Senát se dnes usnesl, že považuje účast Babiše ve vládě do konce vyšetřování podezření z dotačního podvodu ve věci společnosti Čapí hnízdo za nepřijatelnou. Babiš ve středu výzvám ke svému odstoupení odmítl vyhovět. Příští týden by se měla sejít Sněmovna a na návrh opozičních stran jednat o vyslovení nedůvěry koaliční vládě ANO a ČSSD podporované komunisty.

Členové horní komory odsouhlasili stanovisko k současné politické situaci: „Senát považuje účast Andreje Babiše ve vládě České republiky do konce vyšetřování podezření z dotačního podvodu ve věci společnosti Čapí hnízdo za nepřijatelnou.“ pic.twitter.com/5hG7tlZyM3 — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) 15. listopadu 2018

Kubera podotkl, že usnesení se ani netýká aktuálního případu kolem Babišova syna Andreje, ale vztahuje se k celé kauze Čapí hnízdo. "To usnesení je velmi málo ostré, není nijak pejorativní. Prostě nic jiného nechce, než aby do toho, než se v tom udělá jasno, nebyla zpochybněna jednak bezpečnostní situace České republiky ve světě, jednak i politická scéna," řekl Kubera.

Horní komora své stanovisko přijala poté, co jí Babiš nepřišel poskytnout vyjádření k informacím o pobytu svého syna na Ruskem anektovaném Krymu. Babiš mladší je v kauze Čapí hnízdo obviněn také. Premiér se z dnešního jednání omluvil.

Na nedostupnost Krymu pro českou policii či diplomaty poukázali někteří senátoři. Podle Tomáše Goláně (Senátor 21) se lze na Krym dostat jen s vědomím ruských tajných služeb, a pokud s nimi premiér spolupracuje, je vydíratelný a nedůvěryhodný.

"Já musím říct, že jsem naprosto v šoku právě pro ten Krym," prohlásil Kubera. "A vysvětluju si to jenom tak, že se to týkalo toho Protopopova, který byl Rus, a proto on mu navrhl tady ten úklid toho syna na ten Krym. Protože Andrej Babiš při svých příjmech a možnostech samozřejmě měl mnohem lepší destinace," dodal. Petr Protopopov byl s premiérovým synem na Krymu. Byl údajně jeho asistentem a v rozhovoru pro dnešní Právo odmítl, že by šlo o únos. Premiérův pětatřicetiletý syn tvrdil, že ho Protopopov držel kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu.

Kubera plánuje, že se s premiérem setká, nebude to však v těchto dnech. "S premiérem, ať to bude kdokoli, tak je nezbytné se potkat v každém případě," řekl. Poukázal na to, že vláda posílá do Parlamentu návrhy zákonů, a tam je podle něj o čem debatovat. Poznamenal však, že jde o technikou, nikoli politickou debatu.