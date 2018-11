Babiš ztrácí nervy? Styďte se, nadával novinářům. Jeho syn si prý na Krym zaletěl

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Babiš uvedl, že jeho syn ve Švýcarsku studoval a dlouhodobě tam žije jeho matka. Českým občanem nikdy nebyl, dodal. V Rusku byl podle něj na výletě, dostal kvůli tomu vízum. Spolu s manželem jeho psychiatričky Petrem Protopopovem odtamtud podle Babiše "zaletěli" na Krym a byli několikrát i na Ukrajině. "Nevím, proč to někdo řeší," konstatoval předseda vlády.

Premiér dál hovoří o tom, že aktuální kauza je připravenou kampaní proti němu, která byla záměrně načasovaná na období před svátkem 17. listopadu. "Chápu, že médiím nevadí, že tady běží další kampaň. A zneužíváte nemocného člověka. Já bych se na vašem místě styděl," řekl Babiš.

Kritizoval i lidi, kteří zpochybňují diagnózu jeho syna. Ve středu uvedl, že jeho syn trpí schizofrenií. Babiš mladší dnes v e-mailu pro Seznam Zprávy nicméně hovořil o "pseudonemoci" a odmítl, že by musel kvůli ní být pod "neustálým dozorem", jak tvrdil premiér. Naopak uvedl, že je ve Švýcarsku volný.

Babiš mladší ve svém e-mailu pro Seznam uvedl, že jeho otec tvrzeními o schizofrenii překročil červenou čáru, protože je to lež. "A sahá to a dotýká se to mé osobní svobody," napsal. Předseda vlády se ve svém zhruba tříminutovém vyjádření k této záležitosti nevyjádřil, média podobně jako ve středu nedostala prostor pro doplňující dotazy.

Andrej Babiš https://t.co/tZA1kaLHkv stěžuje, že o něm jeho otec lže a chce být v kontaktu s policií. Budete, @AndrejBabis,dál kňourat a dělat z vlastního syna nesvéprávného blázna, nebo zkusíte být chvíli chlap a odstoupíte? Jestli Vám na naší zemi jen trochu záleží, rezignujte. https://t.co/bvMvIWXW3m — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 15. listopadu 2018

Kritický byl Babiš k reportérům Seznamu Sabině Slonkové a Jiřímu Kubíkovi. "Odpornější stanici než Seznam Zprávy neznám. Patologická nenávist těchto lidí, protože jsou to ještě dávno moji bývalí zaměstnanci, je neuvěřitelná," uvedl. Reportéři dříve pracovali pro vydavatelství Mafra, které patří do koncernu Agrofert. Jeho majitelem byl Babiš, loni ale koncern převedl kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Otec premiéra Štefan Babiš pracoval často v zahraničí, mimo jiné jako poradce při OSN v Ženevě. Babiš díky tomu vystudoval tamní gymnázium. Se Švýcarskem jsou spojené i začátky jeho podnikání. Agrofert spoluzakládal Babiš krátce po rozpadu Československa v roce 1993. Po odchodu z bratislavské společnosti Petrimex o dva roky později zajistil peníze na rozvoj firmy díky kontaktům na švýcarské podnikatele. Média uváděla, že bývalí Babišovi spolužáci kvůli tomu založili skupinu O.F.I., která pomáhala zajišťovat přístup k úvěru.