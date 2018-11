Ostuda, elegantní skok na vidle, český majdan. V ČSSD se to mele kvůli Babišovi

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

„Babiš otec - Babiš syn - Krym - Rus Protopopov. Český premiér by měl dát na stůl všechna fakta a veřejně říci plnou pravdu o cestě a pobytu svého syna na protiprávně anektovaném Krymu. A o svém podílu na této cestě,“ vyzval českého premiéra někdejší europoslanec a bývalý místopředseda Evropského parametronu ČSSD Libor Rouček.

Jinak to prý udělá někdo jiný. „Neudělá-li to on, udělají to za něj postupně zahraniční vlády a jejich zpravodajské služby. K ostudě Andreje Babiše i celé naší země. Vedle skandálu s Čapím hnízdem budeme mít na krku další mezinárodní skandál: Babiš-Ukrajina-Rusko!“ zlobí se Rouček.

Ke kauze se vyjádřil i další sociální demokrat – bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. Ten na facebooku zdůraznil slova předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který poukázal na to, že Andrej Babiš mladší není český občan a tak nemůže řešit jeho pobyt na Krymu. „Dost podstatný detail, který Slonková a Kubík přešli - pan AB junior není občanem ČR ... To má samozřejmě rozsáhlé právní konotace směrem ke všemu, co se odehrávalo a odehrává mimo státního území ČR,“ rýpnul si sociální demokrat.

Sdílel také rozhovor s údajným únoscem Petrem Protopopovem, který mimo jiné tvrdí, že je pro něj Babiš mladší jako nevlastní bratr, „Kdy bude dnes tiskovka - Fiala, Pospíšil, Gazdík, Bartoš, Bělobradek? Okamura podle toho, jestli bude mít čas nebo schůzku ve Strakovce. Opozice, zdá se, předvedla elegantní skok na vidle, které někdo připravil pro premiéra Babiše a jeho kabinet,“ myslí si Hašek.

To vše podle něj vedlo k jasnému výsledku. „Planetární ostuda pro ČR ve světě, prohloubení nedůvěry lidí v demokratickou politiku (s ohledem na frašku sehranou parlamentní opoziční pravicí, žel v roli užitečného idiota) a také v roli médií jako hlídacích psů demokracie (GIBS jistě zaznamenala možné úniky info z policejního vyšetřování). Shora uvedené platí pro případ, že ani další případná pokračování investigace dua Slonková, Kubík (a nepochybuji, že jsou připravena a v příštích dnech se objeví), nepřinesou nic skutečně nového, reálného a důkazně podloženého. Český majdan se na rozdíl od Bratislavy zatím nedaří,“ dodal sociální demokrat.