Vlády ČR a Polska řešily brexit, Babiš je zvědavý na podobu dohody

— Autor: ČTK

Polský premiér Mateusz Morawiecki vítá kompromis v jednání o brexitu, podle něj je důležité zachovat do budoucna stabilní vztahy mezi Evropskou unií a Británií. Řekl to dnes v Praze po společném jednání české a polské vlády. Český premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že je na podobu dohody zvědavý a že se ji dozví na summitu EU 25. listopadu. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) řekl, že divoký brexit by nebyl v zájmu Česka, varoval ale před problémy s ratifikací dohody.