Zeman jednal o osudu vlády. K demisi nevidí jediný důvod

Hamáček dnes serveru Aktuálně.cz řekl, že se na Hradě chce dozvědět, jaký má prezident názor na aktuální politickou situaci. "A samozřejmě i jeho představu případného vývoje v různých alternativách té aktuální politické situace," konstatoval. Hlavu státu naopak plánuje informovat o jednáních v ČSSD i ve vládní koalici.

Jednání podle Hamáčka nejsou u konce, i když s Babišem mluvil už několikrát a premiér byl i na klubu ČSSD. "Z mého pohledu je evidentní, že opozice sice vyzvala k vyslovení nedůvěry vládě, ale sama přiznala, že nemá plán B a netuší, co by se dělo potom. Pokud by vláda padla, bude mít klíčovou roli prezident a chci znát jeho názor," řekl Hamáček serveru.

Hamáček po schůzce se Zemanem strávil na Hradě ještě zhruba hodinu, areál opustil později než prezident. U téměř dvacítky novinářů, která na něj na nádvoří čekala, se nezastavil.

Před Hamáčkem dnes na Hrad dorazil i předseda poslaneckého klubu ANO a první místopředseda strany Jaroslav Faltýnek. Novinářům řekl, že šlo o pravidelnou schůzku, kterou s hlavou státu absolvuje z titulu funkce šéfa zemědělského výboru. "Prezident nepovažuje tuto kauzu za důvod k odstoupení vlády nebo odvolávání vlády, spíš za mediální záležitost, ale on se k tomu určitě sám vyjádří," řekl novinářům Faltýnek.

Zeman v úterý televizi Nova řekl, že informace o údajném únosu Babišova syna považuje za konspirace. Vládu podle něj ohrozit nemohou. Na věc se Zeman bude předsedy vlády ptát na schůzce, kterou mají naplánovanou na pondělí.

Hamáček dnes na zhruba pětiminutové schůzce řekl šéfům ODS a Pirátů Petru Fialovi a Ivanu Bartošovi, že ČSSD o postoji k nedůvěře vládě zatím nerozhodla. Podle poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové se sociální demokracie o setrvání v kabinetu rozhodne do druhé poloviny příštího týdne.

Babiš ve středu uvedl, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, jeho pobyt byl ale legální, nešlo o únos.