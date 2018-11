Faltýnek a celý poslanecký klub stojí za Babišem

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Faltýnek uvedl, že poslanci ANO věří v nezávislé vyšetření případu Čapího hnízda. "Pana Babiše podporujeme. Na druhé straně věříme v nezávislost české policie, české justice a státních zástupců. Je to živá kauza a my věříme, že co nejdřív bude vyšetřena," uvedl. Vyjádřil současně přesvědčení, že případ není podepřen o důkazy a rozpadne se "jako domeček z karet".

Faltýnek odmítl komentovat dnešní usnesení Senátu, který označil za nepřijatelné, aby Babiš s ohledem na nová podezření zůstal ve vládě do vyšetření kauzy. "Pokud vím, tak vládě dává důvěru Poslanecká sněmovna, nikoliv Senát," řekl.

Předseda poslanců ANO nepovažuje kvůli duševní nemoci Babišova syna za věrohodný dnešní e-mail zaslaný serveru Seznam Zprávy. Babiš mladší v něm podle reportérů uvedl, že chce být v telefonickém kontaktu s českými vyšetřovateli svého údajného únosu. Andrej Babiš mladší také napsal, že jeho otec tvrzeními o schizofrenii překročil červenou čáru, protože je to lež.

Poslanci ANO podle Faltýnka chtěli dnes slyšet stanovisko premiéra k aktuálnímu případu obzvlášť poté, co Babiš mluvil ve středu se zákonodárci ČSSD. "Máme v klubu hodně lékařů a naši kolegové jsou zhnuseni, jak novináři zneužívají a parazitují na nemocném člověkovi Andreji Babišovi mladším," uvedl. Kritizoval novináře za to, že e-maily nemocného člověka berou jako relevantní stanoviska. "Kolegové lékaři jsou v šoku, co všechno si může český novinář dovolit vůči nemocnému člověku," dodal.

Předseda sněmovního zemědělského výboru Faltýnek dnes před jednáním klubu navštívil prezidenta Miloše Zemana na Pražském hradě. Šlo podle něj o dlouhodobě domluvenou schůzku k tematice zemědělství, které se konají pravidelně jednou za půl až tři čtvrtě roku. S prezidentem hovořili i o aktuální situaci ve vládě a shodli se, že není důvod ke konci kabinetu.