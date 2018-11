Babiš se brání zuby nehty: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

Babiš: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

Babiš se křesla dobrovolně nevzdá: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Nikdy neodstoupím, nikdy. Ať si to všichni zapamatují. Nikdy," řekl Babiš. "Pokud budu odvolaný, fajn," dodal. Celou záležitost vnímá jako puč a akci hodnou rozvědky. "Je to puč Palerma. Je to akce hodná rozvědky, možná zahraniční, možná české," prohlásil.

Na briefingu před odletem tentokrát připustil dva dotazy novinářů. První se týkal brexitu a druhý synovy kauzy. Babiš zkritizoval veřejnoprávní rozhlas a televizi za zpravodajství k případu a informacích o vládní krizi. "Žádná vládní krize není," uvedl s tím, že vláda zasedala ve středu i ve čtvrtek.

Na dveře bytu v Ženevě, kde spí můj syn Andrej, bouchají teď nějací lidé. Volala mi jeho vyděšená matka. Mezi českými novináři se prý dnes říkalo, že se na tu adresu někteří vydají. Žádám je, aby odešli! Nepochopili jste, že je syn nemocný? To jste opravdu tak bezohlední? — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 15. listopadu 2018

Chce, aby novináři nechali pracovat policii a orgány, které kauzu Čapí hnízdo vyšetřují. "Nevidím důvod, aby někteří novináři tady nahrazovali orgány činné v trestním řízení a vedli investigaci a zneužívali psychického stavu mého syna. Považuji to za skandál," řekl Babiš.

Znovu se také pozastavil nad načasováním odvysílání rozhovoru serveru Seznam Zprávy, který byl podle něj natočen 16. října a odvysílán tento týden, když byl Babiš na pracovní cestě v zahraničí.

Premiérův syn řekl serveru Seznam Zprávy, že ho spolupracovníci jeho otce drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském poloostrovu Krym, anektovaném Ruskem. Premiér médiím řekl, že jeho syn na Krymu byl, ale nebyl nikým unesen. Uvedl také, že jeho dospělý syn i dospělá dcera jsou psychicky nemocní. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži. Babišův syn také serveru Seznam Zprávy sdělil, že k farmě Čapí hnízdo podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje.

Senát včetně zástupců ČSSD ve čtvrtek vyzval premiéra k rezignaci do vyšetření kauzy Čapí hnízdo. Prezident Zeman oznámil, že v případě vyslovení nedůvěry vládě pověří sestavením nového kabinetu opět Babiše.

Dnes k případu promluví představitelé Městského státního zastupitelství v Praze a policie, připravili společné tiskové prohlášení. Vyjádří se jak ke kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, tak k případu údajného únosu syna premiéra.