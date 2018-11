Kalousek soptí kvůli synovi Babiše. Nestydíš se? Oba jsi nás veřejně poplival , udeřil na premiéra

Babiš: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

Babiš se křesla dobrovolně nevzdá: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

Babiš si postěžoval, že novináři teď jeho rodinu pronásledují. „Na dveře bytu v Ženevě, kde spí můj syn Andrej, bouchají teď nějací lidé. Volala mi jeho vyděšená matka,“ tvrdí český premiér.

Podle něj jsou to právě zástupci médií. „Mezi českými novináři se prý dnes říkalo, že se na tu adresu někteří vydají. Žádám je, aby odešli! Nepochopili jste, že je syn nemocný? To jste opravdu tak bezohlední?“ rozčiloval se Babiš.

Cítím s Tvým synem, @AndrejBabis. Osudem jsme si hodně blízcí. Oba jsi nás veřejně poplival Ty. U sebe to ještě chápu, ale co Ti provedl on? Nestydíš se? https://t.co/QgKAVtl03r — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 15. listopadu 2018

Na jeho slova zareagoval třeba předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Cítím s Tvým synem, @AndrejBabis. Osudem jsme si hodně blízcí. Oba jsi nás veřejně poplival Ty. U sebe to ještě chápu, ale co Ti provedl on? Nestydíš se?“ sepsul premiéra Kalousek na twitteru.

Novinář a moderátor Martin Veselovský pak poukázal na to, že až doteď téměř nikdo nevěděl, kde Babiš mladší žije. „Pletu se nebo v reportážích @Seznam_Zpravy nebylo ani slovo o Ženevě?“ uvedl v souvislosti s Babišovými slovy. „Přijde mi zajímavé, že místo pobytu AB mladšího veřejně upřesní premiérovi lidé,“ přiznal. „V kontextu výhrad vůči novinářům údajně narušujícím soukromý život, je to minimálně zajímavé.“

To cestovatel Dan Přibáň připomněl, že část občanů žádá jeho demisi. Ve chvíli, kdy Babiš svoje slova psal, proti němu v Praze demonstrovaly tisíce lidí. „Statisíce lidí žádají, abyste odešel Vy, pane premiére. To jste opravdu tak bezohledný?“ zajímá Přibáně.

demonstrantům i dalším kritikům však dnes Babiš poslal jasný vzkaz. „Já vám jenom chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Ať si to všichni zapamatují," napsal na svém facebooku český premiér.