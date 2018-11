Máte na nejdražší kliniky a váš syn se léčí na Krymu? Češi to Babišovi pořádně spočítali

Babiš: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

Andrej Babiš na sociálních sítích sdílel fotky svého syna, které údajně pochází z jeho výletu na Krym. Babiš junior tvrdí, že tam byl unesen, podle jeho otce tam ale jeho syn odjel dobrovolně – a pobyt tam si dokonce užíval.

Na jedné z fotek sedí Babišův syn v kavárně u koktejlu, na další má na ramenou dvě činčily. A na třetí se dokonce objímá s neznámou blondýnkou! „Byl tam šťastný,“ tvrdí Babiš starší.

Podle Petra Protopopova, který Babišovi mladšímu dělal doprovod, se tam dokonce seznámil s dívkou. Jenže řada Čechů v tomto příběhu, který prezentoval premiér a Protopopov vidí řadu nesrovnalostí a nelogičností! Pod příspěvkem se objevily tisíce reakcí a stovky komentářů.

Řada lidí poukazuje na to, že Babiš si může dovolit zaplatit nejlepší kliniky a odborníky a navíc vlastní nemovitosti po celé Evropě, přesto se jeho syn vydal „léčit“ kamsi na Krym. „Takový myšlenkový experiment. Jsi multimiliardář, který vlastní luxusní nemovitosti u moře, můžeš si dovolit tu nejlepší soukromou péči kdekoli na světě, tvrdíš, jak miluješ své děti a pošleš svého nemocného syna s neznámým chlápkem bez odborných znalostí v péči o nemocné autem na nestabilní a chudnoucí Krym?“ diví se cestovatel Daň Přibáň.

Poukazuje na to, že po zemi se dá na Krym dostat jen z ruské strany. „Takže si ještě absurdně zajedeš. Tohle opravdu dává smysl? Opravdu v tom ani trochu není nenápadný převoz důležitého svědka z dosahu evropských bezpečnostních složek a novinářů? Já vám nevím,“ dodal.

Podobně to vidí i celá řada dalších Čechů. „Jsem taky rodič. Pokud by můj syn onemocněl, nikdy bych nepřísahal na jeho zdraví. Nikdy bych ho neposlal na Krym s nějakým neznámým Rusákem a následně ho nenechal samotnýho na východě Ukrajiny. Pokud by se o něj nemohla postarat jeho matka, postaral bych se o něj sám,“ napsal jeden z rozhořčených rodičů.

„Kde jinde a lépe léčit schizofrenii než právě na okupovaném Krymu, viďte? Tohle překračuje všechny meze. Meze Vás jako premiéra a meze Vás jako otce. Platí to u Vás milionkrát víc tím spíš, že jste velmi movitý člověk, který mohl synovi dopřát tu nejlepší odbornou péči. Ne, místo toho ho necháte odvést ruským kámošem na Krym. To je naprostá zhovadilost a zhůvěřilost zároveň,“ nevěřícně zírá další Čech.

„A proč, když byl tak nemocný, mu tatínek nezaplatil nejlepší doktory , třeba ve Švýcarsku,proč se o něj staral ŘIDIČ? A na Krymu?“ nestačí se divit jiný z uživatelů.

„Když jel Červený kříž na kontroly do německých likvidačních zařízení, také byli na fotografiích všichni šťastní,“ rýpnula si další diskutující. „Šťastný na Krymu? Ruskem okupované území, kam české ministerstvo zahraničí nedoporučuje jezdit, natož trávit dovolenou. A on tam syn českého premiéra byl šťastný! Netrpíte nějakou duševní chorobou i vy náhodou?“ zajímalo jednoho z uživatelů.

Někteří se navíc domnívají, že jsou fotky zmanipulované! Diskutujícím se nezdá hlavně fotografie s činčilami na ramenou. „Stíny nesedí a ty zvířátka na rameni jsou tam tak trochu zvláštně," napsal jeden z Čechů. Podle jedněch jsou fotky upravené, další poukazují na to, že má Babiš mladší na každém snímku jinak dlouhé vlasy. Fotky tak podle nich mohou pocházet z různé doby a nemusely být vůbec pořízené při „výletu“ na Krym.