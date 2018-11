Orbánův ministr děkuje Česku za podporu ve sporu s EU, vyzdvihl význam V4

Aktualizováno 13:51 — Autor: ČTK

Maďarský minstr zahraničí Péter Szijjártó dnes v Praze poděkoval českému kolegovi Tomáši Petříčkovi (ČSSD) za postoj české Sněmovny, která kritizovala doporučení Evropského parlamentu (EP) zahájit proti Maďarsku řízení kvůli vážnému porušení hodnot EU. Řekl to dnes po jednání se svým českým kolegou. Oba ministři také vyzvedli význam spolupráce v rámci visegrádské skupiny (V4), do níž patří ještě Slovensko a Polsko. Podle Szijjártóa je to nejefektivnější politická aliance uvnitř EU a dokáže prosazovat své zájmy.