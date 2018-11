Topolánek účtuje z Babišem: Sorry, ale jinak to nejde. Udělal ze svého syna Ivetu Bartošovou

Zeman by znovu jmenoval Babiše premiérem. Co na to opozice?

Topolánek kauzu údajného únosu premiérova syna Andreje Babiše mladšího sleduje už několik dní. „To by mě zajímalo, co se zítra bude na Hradě pálit, aby se vytvořila dostatečná kouřová clona,“ uvedl krátce po zveřejnění reportáže Seznamu.

Přesto se domnívá, že Babiš současnou situaci ustojí. „Vláda nepadne. Někdo dokončí metamorfózu v rosol, někdo posílí svůj vyděračský potenciál a někdo půjde 17. listopadu bez uzardění na Národní, protože má přeci rodinu plnú emigraček, a čím dál tím víc. Já bych chtěl s Kalouskem na pivo,“ přiznal někdejší prezidentský kandidát.

Vedle toho ale také poukazuje na dřívější přísahu Andreje Babiše na zdraví jeho dětí. „27.6. 2013 přísahá na zdraví dětí a vnuček; ví, že dcera je vážně nemocná. 8.1.2017 přísahá na čest a zdraví svých dětí; ví, že dcera a syn jsou vážně nemocní. 21.2. 2018 přísahá na zdraví dětí, s plným vědomím nemoci svých dětí . Tak kdo je tady hyena?“ rýpnul si do premiéra Topolánek.

Stručně také shrnul to, co již bylo napsáno a řečeno. „Švýcarský občan je zadržen českou policií, převezen do psych. léčebny, kde je diagnostikován a následně odvezen občanem Ruska na okupovaný Krym a na Ukrajinu, odkud je na základě výzvy advokáta dovezen stejným Rusem do Blavy, vyfocen s týdeníkem v ruce a to je zasláno policii ČR,“ podivuje se nad tím, co už se v kauze stalo.

Připomíná, že on sám má zkušenosti s nepříjemným obtěžováním. „Sledování, odposlechy, anonymy, prolomení listovního tajemství, noční prozvánění, když máte doma mimino, štěnice v autě, dovolená s Randákem, to všechno jsme museli zvládnout a zvládli. Ale dělat z vlastního dítěte Ivetu Bartošovou (sorry, ale už to jinak nejde), to je zrůdnost,“ nešetři Babiše.

Puč Palermo! Nepučim. Už máš svoje, Andy, už máš svoje. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 14. listopadu 2018

Setřel také novináře, který kritizoval dvojici Slonková-Kubík. Která reportáž o Babišovi mladším natočila. „Kde byl tenhleten k...t, když se jednalo v minulosti o velmi podobné praktiky? Chtěl bych mu připomenout, že díky podobnému "etickému" prohřešku padla moje vláda. Nenávidím novinářské hyeny, ale stejně servilitu,“ naštval se Topolánek.

Další jeho slova míří k policii, která dnes informovala, že se pokouší navázat s Babišem mladším kontakt – zatím bez úspěchu. „Mohl-li bych, rád bych se Policie ČR zeptal na jedinou věc: když vás kontaktoval švýcarský státní občan s žádostí o pomoc, předali jste informaci švýcarské policii?“ zajímá expemiéra.

Zatím posledním terčem jeho kritiky se stal předseda ČSSD Jan Hamáček, který vatoval, že opozice nemá plán B pro případ, že Babišova vláda opravdu padne. „A jaký byl Honzo váš plán B, když jste shodili vládu v r. 2009? Zírali jste jak vyorané myši. Opozice a horní komora Parlamentu má vlastně jediný, legitimní požadavek. Odchod Babiše. Jak prosté,“ vzkázal mu Topolánek.