Uprchlíci mají zničit křesťanství v EU? Maďarský ministr má vážné podezření

"Když se podíváte na evropskou historii, je nepopiratelné, že to je křesťanský kontinent. My evropští křesťanští politici musíme mít dost odvahy k tomu, abychom to řekli nahlas," řekl Szijjártó. Kritizoval, že v základním právním dokumentu EU, v lisabonské smlouvě, není odkaz na křesťanské základy evropských zemí.

"V EU je nyní silný proud, který by chtěl, aby EU vstoupila do postkřesťanské a postnárodní éry. Tlak na to, abychom se zbavili křesťanského dědictví a křesťanských základů Evropy," řekl Szijjártó. Podle něj se to projevuje především v západní části kontinentu.

Zmínil francouzský zákon z roku 2004, který zakázal okázalé nošení náboženských symbolů ve veřejných školách, což se vztahuje nejen na muslimské šátky a židovské jarmulky, ale také na velké kříže.

"Jsou snahy některých sil v Evropě využít migraci jako nástroj ke zbavení se křesťanských základů," uvedl maďarský ministr. Podle něj lidé, kteří v migrační krizi přicházejí do EU, nemají zájem přizpůsobit se kultuře, která se na kontinentu vytvářela po staletí.

Szijjártó také prohlásil, že Maďarsko má zájem o silnou Evropskou unii. Silná ale podle něj bude jedině v případě, kdy se bude skládat ze silných národních států, které se budou jasně hlásit ke své kultuře a ke křesťanským kořenům.

Maďarská vládní strana Fidesz zdůvodňovala ochranou tradičních křesťanských hodnot prováděné reformy, které podle kritiků ohrozily nezávislost soudnictví a omezily svobodu tisku v zemi. Evropští politici vládu premiéra Viktora Orbána kvůli prosazovaným reformám dlouhodobě kritizovali, letos v září Evropský parlament schválil doporučení, aby země EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot.

Bylo to poprvé v historii, kdy Evropský parlament k podobnému kroku vůči členské zemi sáhl. Řízení ukotvené v článku sedm lisabonské smlouvy by teoreticky mohlo vést až k odebrání hlasovacích práv Maďarsku. Naplnění této hrozby ale není příliš pravděpodobné, protože by vyžadovalo souhlas všech ostatních členských států unie a Polsko už dalo najevo, že by takový postup vůči Budapešti vetovalo.