Zdrcující průzkum pro Babiše: Rozděluje společnost a ovlivňuje média, myslí si Češi

Největší část lidí, téměř tři čtvrtiny, se shodla, že premiér Babiš rozděluje společnost. Uvedlo to 70 procent účastníků průzkumu. Přibližně stejný podíl Čechů, 69 procent, si myslí, že Babiš je jako politik a podnikatel ve střetu zájmů. Skoro dvě třetiny lidí také uvedlo, že Babiš ovlivňuje média. Kolem dvou pětin dotázaných míní, že premiér způsobil pokles politické kultury a omezuje demokracii.

Pracovníci Medianu se veřejnosti ptali také na pozitiva premiéra. Podle většiny účastníků průzkumu, zhruba dvou třetin, se díky Babišovi zlepšil výběr daní. Premiér se také podle 58 procent dotázaných zasloužil o zlepšení ekonomické situace republiky.

Téměř polovina Čechů, 48 procent, si také myslí, že Babiš nastartoval státní investice. Že nynější premiér pomohl ke stabilnějšímu vládnutí, uvedlo 45 procent lidí a jen asi třetina dotázaných míní, že omezil korupci a uplácení. Boj proti korupci byl přitom jedním z hlavních volebních témat hnutí ANO, které Babiš vede.

Negativně hodnotí premiéra častěji příznivci jiných stran než ANO. I téměř polovina voličů ANO ale uvedla, že Babiš rozděluje společnost, třetina z nich míní, že je ve střetu zájmů, a podle čtvrtiny voličů ANO ovlivňuje média.

V posledních dvou dnech již Median zveřejnil další informace z průzkumu, kterého se 13. a 14 listopadu zúčastnilo 1015 obyvatel České republiky ve věku 18 a více let. Agentura například uvedla, že by podle 56 procent dotázaných měl Babiš kvůli kauze kolem svého syna odejít z funkce premiéra, a to buď sám, nebo i s celou vládou. Z účastníků průzkumu rovněž 57 procent věří tomu, že premiér se snaží, aby jeho blízcí nevypovídali na policii ke kauze Čapí hnízdo.

Syn premiéra Andrej Babiš mladší řekl serveru Seznam Zprávy podle reportáže zveřejněné v pondělí, že ho spolupracovníci jeho otce drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském poloostrovu Krym, anektovaném Ruskem. Údajně mu vyhrožovali, že jinak skončí v psychiatrické léčebně. Premiér médiím řekl, že jeho syn na Krymu byl, ale nebyl nikým unesen. Uvedl také, že jeho dospělý syn i dospělá dcera jsou psychicky nemocní. Babiš mladší pak v e-mailu pro Seznam Zprávy obvinil svého otce ze lži. Babiš i jeho dospělé děti čelí v kauze Čapí hnízdo obvinění z dotačního podvodu.