Ovčáček zuří: Na Národní třídě jsou fašouni. Za všechno může Kalousek a TOP 09. A pak přišla ostrá reakce

Ovčáček už v předvečer poukazoval na to, v jakém duchu se nesou letošní oslavy 17. listopadu. „Šibenice na Václaváku, útoky na výsledky demokratických voleb, pokusy o puč, revolverová žurnalistika, animální nenávist k Babišovi, Kalousek, Němcová a Pospíšil. Tak tím si připomínáme 17. listopad,“ rýpnul si mluvčí Hradu s odkazem na dění kolem premiéra Andreje Babiše.

Další kritická slova přidal poté, co se objevila zpráva, že Babiš v noci položil na Národní třídě květiny, které později jeho odpůrci hodili do koše. „Patologická sedlina společnosti podporovaná TOP 09 a spol. už zničila, z

neuctila a podupala vzpomínku na 21. srpen 1968. Teď doslova fašistickým způsobem poplivala 17. listopad 1939 a 1989. Musíme začít bránit demokracii a svobodu! Je za pět minut dvanáct!“ burcuje Ovčáček.

Má také jasno, kdo za vyhozením květin stojí. „Fašistická lůza podporovaná TOP 09 a spol. na Národní třídě hodila do koše i kytici prezidenta republiky věnovanou 17. listopadu. Kytici od člověka, který se aktivně podílel na pádu komunismu. Kalousku, Němcová a Pospíšile, to je vaše práce!“ vynadal pravicovým politikům Zemanův mluvčí.

Kromě politiků ale ukázal prstem také na média. „Důstojná oslava 17. listopadu skončila v odpadkovém koši. Státního svátku se zmocnili extremisté podporovaní mainstreamovými médii,“ uvedl Ovčáček na twitteru.

Fašistické metody nalezly pochopení i u STAN. pic.twitter.com/rBKOnl3Ww8 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 17. listopadu 2018

Nelíbí se mu ani to, že lidé na Národní třídě ráno potleskem uvítali místopředsedu Senátu Milana Štěcha, který patří k dlouhodobým kritikům prezidenta Miloše Zemana. „Soudruh 1979 - 1989 to má u lůzy dobré. Sice schvaloval jako člen KSČ okupaci Československa, ale to fašounkům na Národní třídě nevadí,“ zlobí se Ovčáček.

„Český fašismus je definitivně zpět. Z hrobu druhé republiky ho exhumoval tzv. Demokratický blok,“ dodal mluvčí prezidenta. „Čeští fašisté na podzim roku 1938 svrhli sochu TGM, v roce 2018 ničí pietní akty a vyhrožují šibenicemi. To vše za podpory novinářů a části politických stran."

Pospíšil se důrazně ohradil

Vůči Ovčáčkovým slovům se ostře ohradil například předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „S házením živých květin do koše na Národní, ať jsou od kohokoliv, samozřejmě nesouhlasím a takový politický projev nepodporuji. Přesto, pane Ovčáčku, doporučuji, abyste se zklidnil a nechal primitivních výroků. Za vyhrocenou situaci můžete Vy, pan prezident a AB,“ vzkázal mu.

Ozval se i předseda STAN Petr Gazdík. „Jsem rád za 29 let svobody. Letos se ale premiér plíží k pomníku po půlnoci jako zloděj a mluvčí prezidenta nazývá lidi na Národní FAŠISTICKOU lůzou. Opravdu ví, co je fašismus?“ diví se.

Vyhazování květin odsoudil například lidovecký poslanec Marian Jurečka. „Mohu mít tisíc a jednu výhrad k prezidentovi, premiérovi a některým dalším politikům, ale vyhazovat jejich květiny je zhovadilost! Máme svátek boje za svobodu a demokracii, tedy i za to, že můžeme vyjadřovat své rozdílné názory a přitom mít k sobě respekt a úctu,“ vzkázal.