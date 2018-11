Česko je rozštěpené. Fiala chápe, že někteří mají Zemana a Babiše dost

Babiš: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

"Sedmnáctého listopadu si vždy musíme připomínat, jak jsou svoboda a demokracie křehké, že o ně musíme pečovat a že se neustále musíme snažit o to, aby se nesnížila jejich kvalita nebo abychom je neztratili," řekl Fiala. "Lidé si vždycky ten svátek spojí i s nějakými aktuálními událostmi a vyjadřují se k tomu, co se děje ve společnosti, a to si myslím, že je dobře," doplnil.

Podle něj není obvyklé, že premiér nemůže přijít mezi lidi položit k památníku květinu. Fiala míní, že to svědčí o tom, jak je společnost rozdělená. "Musí nad tím přemýšlet především ti politici, kteří společnost rozdělují," podotkl Fiala.

Bez přesvědčených demokratů se svoboda a demokracie udržet nedají. Nyní jsme v situaci, kdy má řada lidí obavu o kvalitu demokracie. My všichni musíme dělat vše pro to, aby se tyto obavy nenaplnily. pic.twitter.com/wtQuFCYHMG — Petr Fiala (@P_Fiala) 17. listopadu 2018

Babiš kytici k desce, která připomíná brutální zásah policejních jednotek proti demonstrantům 17. listopadu 1989, přinesl krátce po půlnoci. Ráno byli novináři svědky toho, jak první účastníci ohlášených akcí na Národní třídě kytici vyhodili do odpadkového koše. Skončily tam i květiny, s nimiž nad ránem k památníku přišel Okamura. Později vyhodili lidé i květinu od Zemana. Policie událost prověřuje.

"Na té dnešní době je krásné, že každý může vyjádřit svůj názor, může ho vyhlásit nahlas, může ho vyhlásit beztrestně, a může říct, co si myslí o prezidentu, premiérovi, nebo třeba o mně. Samozřejmě tento způsob vyjadřování názoru není můj šálek čaje, jak všichni vědí, ale rozhořčení lidí absolutně rozumím," okomentoval situaci Fiala.

Fialu lidé přivítali potleskem, stejně jako zástupce STAN nebo i amerického velvyslance Stephena Kinga. Naopak pískali například na představitele ČSSD a jejího předsedu Jana Hamáčka.

Věnec k pamětní desce na Národní třídě v Praze dnes položili i zástupci opozičního hnutí STAN. Sedmnáctý listopad označili za den, který umožnil společnosti svobodně se vyvíjet, a doufají, že to budoucnost nepopře. Řekl to poslanec Vít Rakušan.

Byl jsem na Národní. Za světla,ne v noci.A viděl jsem spoustu lidí,kteří odkaz Listopadu vnímají.Kteří nechtějí žít v šedi,ve lži,v přetvářce.Kteří cítí,že svoboda se nedá prodat za koblihu.Děkuju za to.Ona ta pravda obvykle vítězí pomalu.Ale zvládne to. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) 17. listopadu 2018

"Nemysleli jsme si, jak aktuální ten odkaz boje za svobodu a demokracii po 29 letech bude. Sedmnáctý listopad je pro nás den, který umožnil společnosti se svobodně vyvíjet a projevit svůj názor, a doufáme, že se to nebude v budoucnu nijak popírat," podotkl Rakušan.

Případné postihy lidí, kteří od pamětní desky vzali a zahodili květiny a věnce některých politiků, by podle Rakušana byl špatný signál vývoje ve společnosti. Podle něj šlo o projev občanské nespokojenosti. Lidé jeho projevu tleskali.